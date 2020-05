Final Fantasy 7 Remake deel 2 nog in concept fase

Wie het einde van Final Fantasy 7 Remake heeft gezien zit nu met waarschijnlijk meer vragen dan antwoorden. Antwoorden die wij graag willen zien, gelukkig worden sommigen van deze vragen beantwoord in de FF7R Ultimania. Voor wie de Ultimania niet kent, het is een boek met daadwerkelijk alle informatie van het spel. waarin alles van enemies, items en quests tot lore haarfijn wordt uitgelegd. In dit boek staan ook nog verschillende interviews met de ontwikkelaars.

Een van deze interviews was met Co-producenten Motomu toriyama, Naoki Hamaguchi, en battle director Teruki Endo. In het interview gaan de mannen in op de gebeurtenissen van FF7R deel 2 na het verhaal in Midgar.

Hamaguchi vertelt dat zij slechts ruige conceptuele ideeën hebben, maar nog niets besloten is. Toriyama was verantwoordelijk voor Midgar in het origineel(PSX) maar herrinert zich niet veel van wat zich daarna afspeelt. De twee producten waren het in ieder geval eens dat deel 2 zich moet focussen op de wereld buiten Midgar. Hoe de wereld map hierdoor zal functioneren is nog niet duidelijk. Het duo vertelt dat de manier waarop de wereld moet worden opgebouwd de echte uitdaging is. In tegenstelling tot deel 1 willen ze de speler meer vrijheid geven zonder dat dit ten koste gaat van het verhaal.

Op het einde van het interview vertelt Endo dat hij nog meer betrokken is bij het gevecht systeem dan ooit tevoren. Volgens hem kunnen wij een nog beter systeem verwachten met nieuwe designs en elementen.

Je kan het volledige interview onder lezen.

Here is Part 8 of the #FF7RUltimania interview with Toriyama (Co-Director), Hamaguchi (Co-Director), and Endo (Battle Director) where they talk about plans for the next installment’s world.

I’m translating this interview in random order, so parts will be uploaded sporadically! pic.twitter.com/cQAhVmD9Go

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 3, 2020