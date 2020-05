id Software bevestigt einde samenwerking met Mick Gordon

Vandaag bevestigt Marty Stratton, de producent van Doom Eternal dat de samenwerking met Mick Gordon is beëindigd en dat zijn muziek niet verschijnt in de aankomende DLC voor Doom Eternal. Via het Reddit kanaal van Doom deelt hij een gedetailleerde beschrijving met zijn kant van het verhaal. Vorige maand deelde we Mick’s kant van het verhaal waarin hij in verschillende reacties aangaf dat hij maar een aantal tracks heeft gemixt. Ook gaf hij aan waarschijnlijk niet meer samen te werken met id Software voor toekomstige Doom content.

In Stratton’s verhaal op Reddit kunnen we een aantal dingen opmaken. De voornaamste reden voor de beëindiging van de samenwerking is het feit dat Mick en id Software niet op één lijn zaten. Ze begrepen elkaar tot op zekere hoogte. id Software heeft te maken met gestelde deadlines. Mick had moeite met het mixen waardoor alles uit liep. De eerste keer werd dit geaccepteerd, met alle mogelijke gevolgen voor id van dien. Als back-up plan liet id Software al een mix van de OST maken door eigen in-house talenten. Zij konden enkel werken met de muziek die al in de game aanwezig was. Maar niet met het bronmateriaal, want deze heeft alleen Mick in handen. Dit verklaart de afwijkingen in de golflengten van de meeste OST tracks.

Mick kon zijn versies niet op tijd leveren. Bethesda en id konden de release niet nóg een keer uitstellen.

“If you’ve read all of this, thank you for your time and attention. As for the immediate future, we are at the point of moving on and won’t be working with Mick on the DLC we currently have in production. As I’ve mentioned, his music is incredible, he is a rare talent, and I hope he wins many awards for his contribution to DOOM Eternal at the end of the year.”