The Outer Worlds: Peril on Gorgon – Announcement Trailer

The Outer Worlds: Peril on Gorgon, de aankomende DLC, zal op 9 september verschijnen op de Xbox One en PC. De announcement trailer van de DLC kregen we te zien tijdens de XBox Games Showcase. In de DLC gaan we naar Gorgon en krijgen we een nieuw wapen.

The Outer Worlds is op dit moment iets meer dan een half jaar oud. Spelers hebben al flink aan de slag kunnen gaan met de game en daarom werd het tijd voor de eerste DLC. En deze komt eraan. Tijdens de Xbox Games Showcase hebben we namelijk de announcement trailer te zien gekregen van Peril on Gorgon. In Peril on Gorgon gaan we naar de planeet Gorgon om een nieuw avontuur te beleven. Dit nieuwe avontuur bevat in ieder geval een nooit eerder gezien wapen. Het lijkt op een soort van combinatie tussen een polearm en een axe. We zullen moeten gaan zien hoe sterk dit wapen is.

Release date

De announcement trailer van Peril on Gorgon heeft ons meer informatie gegeven dan alleen de inhoud. De release date van de DLC is ook bekendgemaakt. Vanaf 9 september kunnen spelers aan de slag met de DLC. Dit betekent dat spelers richting een nieuwe level cap kunnen gaan werken, nieuwe wapens kunnen binnenhalen en een nieuw avontuur op een nieuwe planeet kunnen beleven. De DLC komt uit op de XBox One en PC. Het is nog steeds onbekend wanneer de game naar Steam zal komen. Hier is ook in deze trailer nog niks over bekendgemaakt.