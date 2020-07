The Medium trailer komt langs tijdens Xbox Games Showcase

The Medium is ons getoond tijdens de Xbox Games Showcase door middel van een trailer. Het is een Dual Reality game. Dit betekent dat twee realiteiten zich tegelijkertijd in het spel zullen afspelen. Het personage die jij bestuurt kan deze twee realiteiten tegelijkertijd zien en leven.

The Medium is een aankomende psychological horror game, waarin je een personage speelt die twee realiteiten tegelijk kan ervaren. De ene realiteit is de fysieke werkelijkheid en de tweede realiteit is de spirituele wereld. Het personage dat jij speelt hoort monsters uit deze spirituele wereld praten en gaat zich daarom verdiepen in deze tweede realiteit. Dit zorgt natuurlijk voor horror scènes die jij als speler zult moeten doorspelen. Het lijkt er dus op dat je wel wat moed in je moet hebben zitten om deze game te spelen. Tijdens de trailer is nog niks bekendgemaakt over een mogelijke releasedatum van deze game.

Dual Reality

The Medium kondigt zichzelf aan als een Dual Reality game. Deze vorm van gameplay maakt het mogelijk voor de makers om 2 realiteiten tegelijkertijd te weergeven en te renderen. Dit lijkt dus in te houden dat je tijdens het spelen in 2 werkelijkheden tegelijk bent. Het is een nieuwe vorm van gameplay en het is daarom nog onduidelijk wat het precies betekent voor de speler. We zullen hopelijk in de komende tijd meer uitleg over deze game en deze nieuwe techniek te horen krijgen!