Netflix kondigt The Witcher: Blood Origin aan

Netflix heeft op Twitter een spin-off aangekondigd voor The Witcher-serie. De spin-off heet The Witcher: Blood Origin en gaat over het ontstaan van de eerste Witcher. Netflix zegt nog niets over wanneer deze spin-off uit zal komen.

Er is goed nieuws voor fans van The Witcher-serie op Netflix. Netflix heeft namelijk via Twitter aangekondigd dat er een spin-off aankomt. De spin-off heet The Witcher: Blood Origin en gaat over het ontstaan van de eerste witcher, 1200 jaar voor Geralt. Er wordt voor de rest nog weinig verteld over de aankomende serie. De serie zal gemaakt worden door Declan de Barra en Lauren Schmidt Hissrich. Lauren kennen we al van The Witcher-serie die nu te zien is op Netflix. Declan de Barra heeft ook al gewerkt aan The Witcher-serie. Hij heeft één aflevering geschreven en meerdere liedjes ingezongen.

Voel je vrij om coins te gooien naar dit mooie nieuws! https://t.co/zEUZXVfvzP — Netflix NL (@NetflixNL) July 27, 2020

6 onderdelen/afleveringen?

Het andere nieuws dat we krijgen over The Witcher: Blood Origin is dat het uit 6 delen zal gaan bestaan. We gaan er even vanuit dat dit 6 afleveringen betekent gezien het een spin-off serie is, maar mogelijk kan er dus veel meer onze kant opkomen. Wanneer we van deze serie kunnen gaan genieten is nog onduidelijk. In de tweet wordt niks gezegd over een mogelijke releasedatum of een periode waarin de serie uit zal komen. Het zou dus zo nog enkele jaren kunnen duren voordat we hiervan kunnen gaan genieten. We moeten dus het nieuws van Netflix goed in de gaten houden voor meer informatie!