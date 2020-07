Gratis Playstation Plus games voor augustus 2020

De gratis Playstation Plus titels voor augustus 2020 zijn bekend. Het zijn dit maal niet de minste titels in de zomermaand. Één van de titels verschijnt zelfs pas zodra de game ook via Playstation Plus wordt aangeboden.

Het goede nieuws is dat je vanaf vandaag al aan de slag mag met één van de titels. Modern Warfare 2 Remastered is vanaf nu al verkrijgbaar via Playstation Plus. Wij hebben de game al eens eerder gespeeld om jou alles te vertellen over deze schitterende remaster. Lees het terug in onze review!

Modern Warfare 2 heeft er nog nooit zo goed uitgezien als nu. Door het zeer knappe werk van Beenox speel je door de meest fantastische Call of Duty campaign ooit gemaakt, maar dan volledig aangepast aan de huidige standaarden. De kleinere aanpassingen om je heen geven de wereld meer karakter en zorgen voor een algemeen ongekende campaign ervaring. De gameplay is ijzersterk en tijdloos gebleven en dit voelt na 11 jaar nog steeds fantastisch aan.

Let er wel even op dat het alleen de campaign bevat van de remaster. Er zit geen multiplayer bij, althans. Nog niet. Of het ooit er aan gaat komen is ook niet duidelijk.

De volgende game is Fall Guys en deze verschijnt op de dag van lancering al via Playstation Plus. Het is een soort grappige Battle Royale game met allemaal obstakels waar je andere spelers tegenaan kunt duwen. Het is de bedoeling dat jij overeind blijft staan aan het einde van de ronde.

Heb je de game van juli nog niet toegevoegd aan je bibliotheek? Doe dit dan snel. Je kunt de games van juli nog tot 4 augustus toevoegen aan je digitale bibliotheek.

In juli mochten we maar liefst 3 games toevoegen aan onze lijst. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Anniversary, NBA 2K20 en Erica. Heb jij ze al gespeeld?