Game releases voor de maand augustus: Serious Sam en meer

Augustus is een maand voor ports, sports en gore. Het is een trage maand met weinige AAA titels, toch is er voor iedereen wat wils. Lees het hier, want wij noemen de tofste titels voor je op!

De maand ziet ports voor Horizon Zero Dawn en Jump Force. Ook is augustus een maand van racen en sport-titels. Zo komen Project Cars 3 en Madden NFL 21 op dezelfde dag uit. Voor RTS fans is er Troy, A Total War Saga. Devolver Digital brengt Fall Guys naar PS4 en Windows, deze game valt direct in de gratis PS Plus voor augustus!

De tofste games voor augustus 2020:

4-8: Fall Fuys – PS4, Windows 10

7-8: Fast & Furious Crossroads – Windows 10, PS4, Xbox One, PS2 (grapje)

7-8: Horizon Zero Dawn – Windows 10 (port)

11-8: Risk of Rain 2 – Windows 10, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

13-8: A Total War Saga: Troy – Windows 10

18-8: Microsoft Flight Simulator 2020 – Windows 10

27-8: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered – Nintendo Switch, PS4, iOS, Android

27-8: The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki – PS4

28-8: Jump Force – Nintendo Switch (port)

28-8: Madden NFL 21 – Windows 10, PS4, Xbox One

28-8: Project Cars 3 – Windows 10, PS4, Xbox One

28-8: Wasteland 3 – Windows 10, PS4, Xbox One

TBA: Serious Sam 4 – Windows 10, Stadia

Ga jij over-de-top monsters kapot knallen in Serious Sam 4? Ga jij racen in Project Cars 3 of ga jij genieten van Aloy’s avontuur in de PC port van Horizon Zero Dawn? Laat het ons hoe dan ook weten in de reacties hier beneden of op Facebook!