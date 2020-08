Is Demon’s Souls Remake een Playstation 5 launch game?

Tijdens de Playstation 5 presentatie werd de langverwachte remake van Demon’s Souls getoond. Geen datum, geen jaar, enkel een trailer. Onlangs werd de game voorzien van een leeftijdsrating in Korea. Wat kan dit betekenen?

De enige andere game die voorzien is van een rating in Korea voor Playstation 5 is Spider-Man: Miles Morales. We weten al dat deze game gelijktijdig met de Playstation 5 verschijnt. Houdt deze rating in dat we ook Demon’s Souls zien met de lancering van de Playstation 5, of in ieder geval dit jaar nog? Volgens bepaalde personen in de industrie is het doel altijd al geweest om Demon’s Souls beschikbaar te stellen rondom de lancering. Alhoewel de pandemie roet in het plan gegooid kan hebben.

I’d doubt it if only for COVID reasons but I don’t think it’s off the table. As far as I know, they had always been targeting launch/launch window. — Imran Khan (@imranzomg) August 20, 2020

De rating in Korea is vergelijkbaar met onze Pegi rating in Europa. Een instantie bepaalt voor welke leeftijdscategorie de game geschikt is. 13 augustus werd de game dus voorzien van zo’n rating in Korea. Wat Playstation games betreft gebeurt dit in Korea altijd maar een paar maanden vóór de release van de game.

Here is a fun little note on Sony Interactive Entertainment titles rated in Korea that lends more credence to the possibility of Demon’s Souls being a PS5 launch / launch window title: pic.twitter.com/hBNJocmq8f — Gematsu (@gematsucom) August 20, 2020

Zo werden bijna alle grote Playstation titels zo’n 2 tot 3 maanden vóór release voorzien van en rating. Aangezien we nu in de achtste maand zitten en gokken op een release van de Playstation 5 in november, zijn dat inderdaad nog 3 maanden. Betekent dit dat we in ieder geval dit jaar al met minimaal twee grote titels aan de slag mogen op de Playstation 5? Spider-Man: Miles Morales en Demon’s Souls?