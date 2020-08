Vandaag plaatst Playstation haar aller eerste Playstation 5 advertentie. Effectief geeft deze ons geen nieuwe informatie, al lijkt Sony dubbel en dik in te zetten op de nieuwe features van de DualSense.

‘Play Has No Limits’ is de ‘4 The Players’ van de nieuwe generatie. De slogan doet je denken aan het verbreden van een horizon. Het zijn altijd pakkende slogan’s die Sony er uit weet te werpen voor hun consoles, maar er zit meer achter.

Zoals de eerste advertentie al wilt illustreren gaat het om een nieuwe manier van onderdompelen. ‘Welcome to a new world of immersion’. Hiermee wijst Sony expliciet op de nieuwe features die Playstation 5 met zich mee gaat brengen. 3D audio, haptic feedback en adaptive triggers. De afgelopen maanden zien we deze woorden steeds maar weer terugkomen als de Playstation 5 besproken wordt. Het begon allemaal met een Wire artikel over Gran Turismo op de nieuwe Playstation. De controller simuleert de wegligging en je voelt het verschil als je opeens van het circuit in de grindbak terecht komt.

Helaas toont de advertentie nog geen release datum of prijs.