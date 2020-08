Marvel’s Avengers beta begint vandaag

De open beta van Marvel’s Avengers is beschikbaar van 21 augustus om 21:00 tot en met 23 augustus voor alle PlayStation 4, Xbox One en PC spelers.

De bèta bevat vier van de singleplayer campagne Hero Missions. En ook drie HARM Room uitdagingen, vier War Zones en vijf Drop Zones. War Zones en Drop Zones kunnen solo worden gespeeld met elk van de helden als AI metgezellen of coöperatief in groepen van maximaal vier spelers.

PlayStation 4 en Xbox One spelers die hun Square Enix leden en Epic Games accounts koppelen. En ook de drie HARM Room uitdagingen van de beta voltooien. Die Verdienen de Hulk Smashers Pickaxe met bonus Hulkbuster style in de gratis te spelen game van Epic Games, Fortnite.

“Our previous beta weekends have already seen millions of gamers spend tens of millions of hours teaming up and smashing enemies as their favorite Super Heroes,” zei Scot Amos, studio head bij developer Crystal Dynamics. “We’re really looking forward to opening up the beta to anyone who wants to play on PlayStation 4, Xbox One, and PC so they too can take the role of Earth’s Mightiest Heroes.”