Meer Cyberpunk 2077 in Nighty City Wire Episode 4

Het is alweer de vierde dev stream die CD Projekt RED houdt voor hun aankomende Cyberpunk 2077 titel. Dit maal gaan ze het hebben over styling, Stadia en meer! Lees het hier beneden!

Holly Bennett zal ons door de livestream heen gaan leiden, die begint met de verschillende voertuigen. Iedere motor en auto zal een unieke rij-ervaring gaan bieden. Je hebt verschillende klasse auto’s. Daar beneden meer over!

Voertuigen

Economy auto’s in Night City zijn all-round auto’s die vooral bedoelt zijn om van A naar B te komen. Executive auto’s stralen klasse en wealth uit. Heavy Duty auto’s zijn trucks, tanks en andere draagvoertuigen. Sport auto’s spreken voor zich, deze zijn volledig te customizen om sneller te gaan en beter te driften. Je kan races doen in deze beesten, maar ook wegrijden van de politie! Hypercars zijn een mix van luxe en snelheid. Er zullen nog wat niet genoemde voertuigen in de gamer zitten.

CD Projekt RED staat natuurlijk bekend van The Witcher. Dit is dus de eerste keer dat de studio zo diep in zal gaan op voertuigen. Ze laten weten dat echt iedere auto compleet uniek zal zijn in styling, modificaties en rijstijl. Als het er goedkoop uit ziet, dan zal het waarschijnlijk ook zo rijden. Er zullen verschillende races zijn door heel Night City zowel als de badlands. O, ja, bring a gun! Night City is nooit veilig.

Silverhand’s auto zal een Porsche 911 gaan zijn uit 1977. Dit houdt in dat de auto al 100 jaar oud zal zijn in de game, wink wink!



Styling

Night City is een stad waar stijl alles is. Je hebt vier kledingstijlen. Eén daarvan is Kitsch, fashion over function! Body modifications zijn een belangrijk element in de game, vooral voor de bevolking. Iedere kledingstijl heeft een eigen geschiedenis en functie. Sommige stijlen zijn vooral om er goed uit te zien of om klasse uit te stralen. Andere looks zijn juist erg functioneel.

De Stadia versie van Cyberpunk 2077 zal ook op 19 november 2020 verschijnen, samen met alle current-gen en next-gen versies van de game! Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten op Facebook! Check hier ook de vorige Night City Wires!