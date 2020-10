Dit is de Playstation 5 User Interface

We zijn nog maar ruim een maand verwijderd van de globale lancering van de Playstation 5! Dat betekent dat we steeds meer alle details te weten komen. Vandaag krijgen we een beter beeld van de User Interface.

Zodra je je Playstation 5 opstart wordt je begroet met een compleet nieuw menu. Start je de Playstation 5 vanuit een ruststand opent je menu met een snel overzicht van kaarten die passen bij je recente activiteiten of actieve game. Zo zie je je voortgang in de game die je speelt, kan je tips bekijken over hoe je een bepaalde uitdaging moet voltooien in een game en nog veel meer. Het is zelfs mogelijk om een stream van je vrienden te bekijken terwijl je zelf een game speelt.

Veel elementen worden geleend van de Playstation 4, maar met duidelijke verbeteringen. Het meedoen in een voicechat is nu gebeurd door één druk op de knop. Je kunt veel blijven doen zonder helemaal het hoofdmenu en submenu’s in te duiken. Relevante opties voor je staan altijd klaar in een afgekapt deelmenu voor snelle toegang.

Bovenstaande video laat al heel goed zien hoe de Playstation 5 werkt. Je kunt eenvoudig mee doen met een voicechat of een game en door de snelheid van de SSD gebeurt dit in een paar tellen al. Ook de Playstation Store is nu volledig ingebakken in de Playstation 5 User Interface. Het is geen losstaande app meer zoals op de Playstation 4. Dit betekent dat deze veel sneller toegankelijk is en over het algemeen veel beter en sneller werkt dan we gewend zijn.

Er zijn nog een aantal aspecten die missen in bovenstaande video. Zien we bijvoorbeeld een soort zelfde manier van Quick Resume? Hoe dichter we bij de lancering terecht komen, hoe meer we te weten komen. Wat zijn jouw eerste indrukken van de Playstation 5 User Interface?

Heel veel nieuws voor de Playstation fans deze week! Heb je Spider-Cat al ontmoet?