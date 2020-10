Party Pack 7 van The Jackbox is nu uit

Dat worden leuke lockdown party’s met de nieuwe The Jackbox Party Pack 7.

Je kunt vanaf nu de nieuwste party games spelen van The Jackbox Party Pack 7 op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc, Mac, Apple TV, iPad en andere grote digitale platforms.

The Jackbox Party Pack 7 bevat vijf nieuwe toevoegingen aan je partygame bibliotheek:

Quiplash 3: een head-to-head strijd van verstand terwijl je hilarische reacties schrijft op eigenzinnige prompts terwijl alle anderen op hun favoriet stemmen! (3-8 spelers)

The Devils and the Details: het samenwerkende chaos spel waarin je een familie van duivels bent die samenwerken om te overleven in een buitenwijk. Kun jij de dagelijkse martelingen van het menselijk leven aan? (3-8 spelers)

Champ’d Up: het teken- / vechtspel waarin je absurde personages maakt die met elkaar vechten om ongebruikelijke titels. Kun jij de favoriet uitschakelen? (3-8 spelers)

Talking Points: het make-up-as-you-go spel voor spreken in het openbaar. Houd een toespraak terwijl je reageert op afbeeldingsdia’s die je nog nooit eerder heeft gezien of wees de assistent en keur afbeeldingen zo snel mogelijk goed. Blijf gewoon praten, of het nu logisch is of niet! (3-8 spelers)

Blather ‘Round: Beschrijf jouw geheime persoon, plaats of ding met een zeer beperkte woordenschat en hoop dat iemand er op tijd achter komt. (2-6 spelers)

