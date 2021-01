De Legenden van Andor: Bordspel in de stijl van D&D

We hebben al is een aantal artikelen gemaakt over Dungeons and Dragons. Naast de spelers is er één belangrijk aspect nodig om D&D te kunnen spelen en dat is een Dungeon Master. Maar wat nu als niemand Dungeon Master wilt zijn of je kan er geen één vinden? Dan zijn spellen zoals De Legenden van Andor misschien wel een uitkomst voor jou. Dit bordspel neemt de rol van Dungeon Master opzich waardoor jij gewoon als speler kunt spelen.

De Legenden van Andor is eigenlijk een soort Dungeons and Dragons vertaalt naar een bordspel. Het spel neemt de rol van Dungeon Master aan, aan de hand van verhaalkaarten. In het basisspel kan je vijf verhalen doorlopen die allemaal op elkaar volgen. Als je ze alle zes speelt heb je de campaign voltooid en het bijbehorende verhaal doorspeelt van A tot Z. Het voordeel hiervan is dat je het spel altijd kan spelen of je nu met twee spelers bent of met vier. De verhaalkaarten vertellen je wat je opdracht is en wat je moet opbouwen op het bord tijdens een verhaal. Hierdoor is het niet nodig om een extra speler te vragen die de rol zou willen aannemen van Dungeon Master. Kortom dit spel is een leuke en gezellige coöperatieve bordspel waar je flink wat avonden plezier uit kan halen.

De Legenden van Andor is een vrij oud spel uit 2013 en het won in 2014 de prijs speelgoed van het jaar. Er zijn inmiddels een flink aantal uitbreidingen voor het spel beschikbaar. Met elke uitbreiding krijg je weer een tal van nieuwe verhalen en missies erbij om een nieuwe campaign te spelen in de wereld van Andor. Wil je het spel met vijf of zes spelers spelen dan kan dit met de uitbreiding Nieuwe Helden. Er zijn zelfs nog wat gratis mini uitbreidingen te downloaden op de site van 999Games. Dit jaar komt er zelfs een “junior” versie van het spel uit genaamd Jonge Helden. Met Jonge Helden kan je Andor verkennen met je kinderen van een leeftijd van zeven jaar of ouder.