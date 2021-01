Outriders uitgesteld naar 1 april 2021

Square Enix’s Outriders is uitgesteld naar 1 april 2021. Dit is geen grap. Eind februari verschijnt er een gratis demo waarin iedereen de eerste paar uur van de game al kan spelen met alle vier speelbare classes.

Oorspronkelijk verscheen Outriders al eind vorig jaar. Zo werd de game begin 2020 aangekondigd. Dit was nog vóór het coronavirus de hele wereld in zijn grip nam. De game werd uitgesteld naar februari 2021. Vorige week verscheen het nieuws dat de game wederom iets later verschijnt dan gepland. De nieuwe releasedatum is 1 april 2021, maar we mogen vóór deze tijd wel al even aan de slag met de game.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

25 februari verschijnt er een gratis demo van Outriders waarin je alle vier de classes alvast kunt uitproberen. De eerste paar uur van de game zijn speelbaar in deze demo. De demo is zowel alleen als in co-op speelbaar. Je kostbare tijd raakt niet verloren in de demo. Al je voortgang mag je meenemen naar de volledige game als je besluit om het avontuur verder op te pakken vanaf april.

Outriders lijkt een Destiny, Gears of War hybride te zijn met verschillende classes in een cover-based type third-person shooter. De ontwikkelaar achter Outriders is niet geheel onbekend met shooters of zelfs de Gears of War type shooter. Poeple Can Fly is namelijk dezelfde studio die Gears of War: Judgment en Bulletstorm hebben ontwikkeld.

Kijk jij er naar uit om aan de slag te gaan met Outriders? Nog iets langer geduld. Vanaf 25 februari mag je in ieder geval al kennis maken met de eerste paar uurtjes van de game. Zodra het zover is verschijnt de game voor PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One en Xbox Series X en Series S. De game verschijnt met cross-play ondersteuning. Je kan met iedereen samenspelen, ongeacht waar je de game op speelt.