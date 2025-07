Mario Smash Football is vanaf nu speelbaar op Nintendo Switch 2

Mario Smash Football, de Game Cube klassieker die Mario en zijn vrienden met vast gestrikte voetbalschoenen op het grasveld zet, is nu speelbaar op de Nintendo Switch 2 via de Game Cube Classics bibliotheek. Je hebt hier uiteraard wel een Nintendo Switch Online + Expansion Pack lidmaatschap voor nodig.

Nintendo Switch 2 spelers die Mario Kart World al uit hebben gespeeld zijn misschien op zoek naar een nieuwe Mario Sports titel. Dan is er goed nieuws. Want alhoewel het geen nieuwe Nintendo Switch 2 titel is, speel je vanaf vandaag Mario Smash Football via Nintendo Switch Online + Expansion Pack op je Nintendo Switch 2. In tegenstelling tot de eerder uitgebrachte Game Cube titels op NSO+, is deze wel speelbaar in breedbeeld mode.

Meer Game Cube games?

Er komen nog veel meer Game Cube games naar Nintendo Switch Online +, maar hoelang we hier nog op moeten wachten is nog niet duidelijk. Enkele aankomende titels zijn – Super Mario Sunshine, Pokémon Colosseum en nog veel meer. De Nintendo Switch 2 is bijna één maand oud. Fans verwachten dat er binnenkort een Nintendo Direct wordt georganiseerd die meer Game Cube titels en release datums gaat bevestigen.

Benieuwd hoe Mario Smash Football speelt op de Nintendo Switch 2? Wij hebben deze op een Nintendo-evenement vóór de release van de console al even mochten spelen. Je leest het hier terug.