Helldivers 2 op 26 augustus naar Xbox Series

Vlak na het mooie Gamescom 2025 kunnen Xbox spelers genieten van een wel hele toffe titel op hun Series X/S consoles: Helldivers 2. De game komt niet per pod uit een spaceship bij je thuis aan, maar dat maakt de titel niet minder vet natuurlijk!

Helldivers 2 is een geliefde, unieke en vooral chaotische game. In de game bescherm jij Super Earth van invasies, of potentiéle invasies. Alien-genocide? No problemo! De game schrijnt namelijk niet weg voor een beetje donkere humor. Ook de spelers niet, dus dat maakt die gameplay ervaring nog hilarischer op momenten.

“We know gamers have been asking for this for some time and we are so excited to bring more Helldivers into our game. We have so much more in store for the future months and years – and the more players we have the more stories we can tell! The fight for Super Earth has only just begun.”