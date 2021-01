Resident Evil Village verschijnt 7 mei 2021

Resident Evil Village, ook wel bekend als Resident Evil 8 heeft eindelijk een release datum gekregen. Nog een aantal maandjes wachten en dan mogen we aan de slag met zowel Resident Evil 8 als RE: Verse.

RE: Verse is een standalone Resident Evil multiplayer game, gratis voor iedereen die Resident Evil: Village aanschaft. De game bevat figuren uit de gehele Resident Evil franchise en dient als een viering van 25 jaar Resident Evil.

Resident Evil Village

De nieuwe Resident Evil pakt het verhaal op waar het in deel 7 is geëindigd. Wederom kruip je in de huid van Ethan Winters en bestorm je een kasteel in First-Person view met adembenemende uitzichten. In de getoonde Playstation 5 gameplay zie je ongeveer hoe de game er uit gaat zien op de next-gen consoles. Resident Evil Village verschijnt ook voor Playstation 4 en Xbox One.

Playstation 5 spelers krijgen vanaf vandaag toegang tot een exclusieve Demo, genaamd: ‘Maiden’. In deze demo speel je niet als Ethan, maar als een personage die Capcom de naam ‘Maiden’ geeft. De demo bevat geen combat, maar wel puzzels. Je moet namelijk het kasteel zien te ontsnappen om de demo uit te spelen. De demo is er voor bedoeld om je alvast kennis te laten maken met de visuals en de sounddesign van de game.

De volledige game is vanaf vandaag al vooruit te bestellen voor je favoriete platform. Naast de basis game is er een digitale Deluxe Edition en een Resident Evil 7 + 8 bundel. Je krijgt hiermee direct toegang tot Resident Evil 7 en later tot Resident Evil 8. Voor de verzamelaars is er wederom een Collector’s Edition met een beeldje van niemand minder dan Chris Redfield.

Resident Evil Village is vanaf 7 mei verkrijgbaar voor Playstation 5, Xbox Series X, PC, Playstation 4 en Xbox One.