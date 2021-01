Schop mayhem in het nieuwe Apex Legends seizoen!

Het is bijna tijd om weer te droppen in de mayhem van Apex Legends. Dat is ook direct de naam voor het alweer achtste seizoen genaamd: Mayhem! Alles gaat naar de klote met de nieuwe legend Fuse. Ben jij er klaar voor?

Fuse is dus de nieuwe legend in Mayhem, die je vrij kan kopen met in-game credits of kan met Apex Coins. Ook zijn er nieuwe toevoegingen, zoals de 30-30 Repeater, een lever-action gun. De iconische King’s Canyon map krijgt weer een aantal veranderingen om het fris te houden. Op 2 februari zal seizoen 8 van start gaan voor spelers op alle consoles.

In de origins video van van Fuse zie je hoe de Australiër zijn arm verliest, de ultimate van Fuse zou een zogenaamde napalm strike moeten zijn. Buiten dit alles zal er binnenkort meer bekendgemaakt gaan worden. Dit seizoen ziet er iets minder spannend uit, maar zeker niet onder de maat! Laten we wel hopen dat de battle pass progressie iets beter gebalanceerd is dan in de start van seizoen 7.

Kijk jij uit naar het nieuwe seizoen van Apex Legends? Laat ons weten met welk wapen jij mayhem gaat schoppen in seizoen 8 voor de game! Het lijkt wel gister dat seizoen 7 begon, door die lockdown vergeet ik de tijd soms, hihi. Wat vond jij trouwens van seizoen 7? Laat het ons weten!