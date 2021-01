Hitman 3 werkt het best op de Xbox Series X

Hitman 3 is nu uit en de knappe gasten van Digital Foundry hebben de game op alle next-gen consoles getest. Ze delen hun vondsten in een nieuwe video en vergelijken de versies met elkaar.

Digital Foundry opent de video al met een positief geluid. Dit is een van de strakste games die we ooit hebben getest. Visueel scherp, netjes en het loopt als een trein op alle drie de vergeleken platformen. Xbox Series X komt als beste uit de bus, maar de verschillen tussen de twee krachtpatsers is visueel niet opmerkelijk.

Op Xbox Series X loopt de game op 4K in 60 FPS. De resolutie is native, niet dynamisch en de frames blijven zo goed als altijd de 60 aantikken. Op Playstation 5 is de resolutie iets lager, namelijk 1800P. Een klein verschil met de Xbox Series X, maar ook hier 60 FPS en haarscherpe visuals. Het jongere broertje van de Series X, de Series S ook 60 FPS, maar maximaal 1080P.

Series X wint het van de Playstation ook op gebied van schaduwkwaliteit. De schaduwkwaliteit is hier ‘High’ in vergelijking met ‘Medium’ op Playstation 5. Series S heeft een ‘Low’ schaduwkwaliteit. Zowel de Series X als Playstation 5 maken gebruik van ‘Ultra’ texture kwaliteit, Series S ‘High’.

Laadtijden zijn vergelijkbaar op alle platformen. De Playstation komt hier iets beter uit de bus en is ongeveer 1 tot 2 seconden sneller met inladen. Natuurlijk spreken beelden voor meer dan duizend woorden. Bij deze dan ook de video waarin je het allemaal zelf kunt zien.

Wist je dat je de gehele Hitman trilogie via Hitman 3 volledig in VR kunt spelen? Je hebt hier wel een Playstation VR headset voor nodig. De VR mode is exclusief voor Playstation VR spelers. De game is nu uit op Playstation 4 en 5, Xbox One, Series X en Series S en PC via de Epic Games Store.