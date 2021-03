Dying Light 2 krijgt woensdag een development update

Inmiddels is het 2021 en we hebben de wereld van Dying Light 2 nog steeds niet in onze handen. Sterker nog is het bijna radiostilte bij Techland als het aankomt de langverwachte sequel. Die stilte gaat aanstaande woensdag verbroken worden. Er staat een update gepland over de ontwikkeling van de game. Fans die zich hebben aangemeld bij de Discord pagina krijgen het ’t eerst te zien.

We’ve got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021