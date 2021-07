Gardevoir nu speelbaar in Pokémon Unite

Pokémon Unite verscheen afgelopen week voor de Nintendo Switch. De game presteert boven verwachtingen bij veel Pokémon en MOBA fans. Vanaf nu is Gardevoir speelbaar in de game.

Nog maar een week na de lancering van Pokémon Unite verschijnt er al een nieuwe toevoeging in de hapklare MOBA van Pokémon. Gardevoir is nu speelbaar. Indien je sinds lancering iedere dag de game trouw hebt opgestart, mag je vanaf vandaag ook aan de sla met Cinderace.

Attention, Trainers! Gardevoir is arriving to the shores of Aeos Island on July 28! Keep your eyes open for when this Ranged Attacker steps into battle this Wednesday! #PokemonUNITE pic.twitter.com/3eurxLvZH5 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 27, 2021

De aanvaller zien we hier boven alvast even in actie. Maar je kan de game uiteraard ook zelf aanslingeren om first-hand aan de slag te gaan met Gardevoir. Check hier beneden in ieder geval al de statistieken voor Gardevoir.

Pokémon Unite verschijnt in september ook voor smartphone en tablet toestellen. De kleine MOBA is perfect voor handheld gaming door de korte speelrondes die maximaal 10 minuten in beslag nemen. Het doel is om zoveel mogelijk energie te banken in de vijandelijke doelpunten. Uiteraard moet je tegenstander hetzelfde doen. Hierdoor wissel je steeds tussen een aanvallende en verdedigende houding. Verschillende wilde Pokémon geven je energie en andere bonussen die de tij van een gevecht volledig kunnen keren.

Het spel is volledig gratis, maar biedt in-game aankopen aan in de vorm van een Battle Pass, cosmetica en licenties om andere Pokémon in gevecht te gebruiken. Welk beestje is jouw favoriet in Pokémon Unite?