Review: De Sims 4: Landelijk Leven

De Sims 4 heeft weer een geweldige uitbreiding op de markt gebracht, namelijk het Landelijk Leven! Naast stedelijk leven waar je Sims kunnen wonen in appartementen in hippe buurten kan je nu wonen in de buurt Henford-on-Bagley. Een pittoresk buurtje met veel natuur en een prachtig centrum waar je Sims heerlijk kunnen genieten van een bourgondisch leven.

Dieren!

Eindelijk hebben we de keuze uit dieren die groter zijn dan een hond, waar bij Sims 3 de optie zat om paarden te bezitten toen Huisdieren uit kwam moesten De Sims 4 spelers wachten tot deze uitbreiding voor grotere dieren. Nu kan je jezelf eigenaar noemen van lama’s en koeien! Maar je kan ook kippen houden en zo je leven opvrolijken met gekakel in de ochtend. Toen ik aan het spelen was spotte ik zelfs konijnen in de game die ik tam kon maken? Veel nieuwe dieren dus in deze uitbreiding. Gebruik de koeien, lama’s en kippen nuttig om producten te verkrijgen van de dieren. Zo kan je eitjes halen en koeien melken, dit kan je verkopen of gebruiken om bijvoorbeeld te koken!

Uitdagingen

Wanneer je een huis bouwt of koopt kan je nu kiezen voor bepaalde uitdagingen bij dit huis. Dit doe je door op het huisje in bouwmodus te klikken, links boven in je scherm, en dan te gaan naar het vraagteken. Bij dit nieuwe icoontje zie je een tal van nieuwe uitdagingen die je spel interessanter kunnen maken. Zo kan je bij De Sims 4: Landelijk Leven kiezen om eenvoudig te leven. Bij deze uitdaging is het de kunst om alle ingrediënten te verschaffen voor je kan koken. Wil je pannenkoeken eten? Dan heb je eerst bloem, eieren en melk nodig. Op deze manier moet jij en je Sims werken om dingen echt gedaan te krijgen. Zo kun je ook kiezen voor de uitdaging van de wilde vossen. Want als vossen ergens van houden, zijn het jouw nieuwe smakelijke kippetjes!

Items en gameplay

Een nieuwe uitbreiding komt met een tal van nieuwe items in de game. De Sims 4: Landelijk Leven is all about de kleine boerderijtjes en huisjes, zo kan je bijvoorbeeld echt oud Engelse landhuisjes bouwen of grote boerderijen. Zo kan je ook nieuwe kleding dragen, zijn en talloze nieuwe haarstijlen en nieuwe interesses en wensen. Je kan nu voor de wens kiezen om een echt landbouw leven te runnen. Zo zijn je Sims heerlijk veel buiten en onder de dieren. Het is belangrijk om een goede band op te bouwen met je dieren, zo maakt je Sims hechte vriendschappen en krijg je er veel meer voor terug dan dat je investeert. Iedereen kan snappen hoe therapeutisch het is voor een overwerkte Sims om heerlijk te knuffelen met je koetje na ongemakkelijk de WC in te zijn gelopen waar je je partner op de pot zag zitten, akward…

Vijvers!

Iets waar wij, in ieder geval ik, al jaren op zat te wachten; vijvers! Geen verknipt zwembad meer wat moest fungeren als vijver in dat ene prachtige huis. Nee, al mijn Sims krijgen nu een echte prachtige vijver! Met vissen er in, libellen, vuurvliegjes, eenden, iets geheims en KROKODILLEN?! Maar geen muggen, die laten we achterwegen, die hoef ik niet. Maar met manieren om het landschap te bewerken en kraters te vullen met water krijgt ook jouw Sims in De Sims 4 eindelijk een mooie vijver in de tuin! Speel of vis in je eigen vijver en je hoeft nooit meer de deur uit om in die gracht je hengeltje uit te gooien, profit!

Verdict

Toch zou ik het tof gevonden hebben als er paarden waren toegevoegd omdat dit ook zoveel game play met zich meebrengt. Toch ben ik zeker blij met deze uitbreiding. Niet al mijn Sims hebben koeien en/of lama’s nodig, maar een kipje hier en daar zorgt zeker voor veel plezier! Verder vind ik de nieuwe items geweldig, eigenlijk zijn deze ook zo goed als allemaal te gebruiken zonder boerderij vibes. Al met al heb ik al erg veel plezier en geef ik deze uitbreiding De Sims 4: Landelijk Leven een dikke 9!

Zorg dat je het basisspel De Sims 4 in huis hebt voor je de uitbreiding haalt en ga vervolgens los met je nieuwe dieren, items en vijvers! En heb je de vorige uitbreiding niet gemist, klik dan hier!