Eerste Playstation 5 geheugen uitbreiding bevestigd

Als je graag Warzone speelt en toevallig ook wilt genieten van een paar potjes Cold War ken je de dagelijkse strijd. De Playstation 5 is nu al bijna vol. Met games die meer dan 100GB van je geheugen opsnoepen is er weinig ruimte voor meer dan een handjevol aan titels op de PS5. Het lijkt er op dat we binnenkort het Playstation 5 geheugen mogen uitbreiden.

Onlangs heeft Seagate, bekende maker van harde schijven en SSD’s een nieuwe SSD lijn aangekondigd, namelijk de Seagate FireCuda 530 NVMe m.2 PCIe SSD. Deze gloednieuwe FireCuda 530 is compatibel met de Playstation 5 door haar compactheid. De SSD is tweemaal sneller dan de vorige generatie FireCuda 520, en daarmee geschikt voor de Playstation 5 architectuur.

Als de Playstation 5 spellen met een bedrag van €80 nog niet duur genoeg waren, houdt dan maar even je adem in voor de prijzen voor de interne SSD opties. In ieder geval die van Seagate op dit moment. Dit gaat het upgraden van je interne geheugen ongeveer kosten:

Hiermee ben je voor de 1TB upgrade ongeveer even veel kwijt als voor de Memory Expansion die vanaf dag één al beschikbaar was voor de Xbox Series X. Wil je echter een 2TB SSD als extraatje in je PS5? Dan kost deze ongeveer hetzelfde als de Playstation 5 zelf. gelukkig heb je dan wel genoeg ruimte om de volgende 3 Call of Duty delen te installeren.

Seagate is al aan het testen geslagen met de nieuwe FireCuda 530 SSD kaarten en ze werken op de Playstation 5. Hiermee zal het waarschijnlijk niet heel lang meer duren tot Sony een officieel bericht plaatst en de uitbreiding beschikbaar maakt voor het grote publiek.

“We have done some testing with Sony on the PlayStation 5 and today we can confirm that the FireCuda 530 with the heatsink has met all the PS5 requirements. With the PS5 design, the SSD card slot is very narrow, so there’s not much room for the SSD to mount. However, with the FireCuda 530 – even with the heatsink on the top – the slim design allows for it to fit. Of course, the FireCuda 530 without the heatsink is slimmer, so both of them will fit into the PS5.”