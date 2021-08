Marvel’s Midnight Suns getoond door XCOM ontwikkelaar

Tijdens Geoff Keighley’s Gamescom Opening Night Live hebben we veel updates gekregen over aanstaande titels, maar ook een aantal toffe nieuwe game aankondigingen. Eén van deze nieuwe games is Marvel’s Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns is een tactische RPG die zich afspeelt aan de duistere kant van het Marvel universum. Jij maakt je eigen unieke held die aanpasbar krachten heeft. Firaxis Games heeft deze held samen ontworpen met Marvel. Samen vorm je een team met de Midnight Suns en vormt zo de allerlaatste verdedigingslinie van de aarde tegen de onderwereld.

Het verhaal draait zich om het stoppen van Lilith, de moeder van alle demonen. Hydra, de vijand die we allemaal kennen uit het Marvel universum heeft Lilith na eeuwen te hebben gesluimerd tot leven gewekt. Lilith doet er alles aan om de oude profetie te vervullen en haar kwaadaardige meester, Chthon, op te roepen.

De Avengers zijn wanhopig en zijn genoodzaakt om de Midnight Suns in te schakelen om vuur met vuur te bestrijden. Hierdoor voeg je onder andere Nico Minoru, Blade, Magik en Ghost Rider tot je team. Het team laat samen een oude krijger herrijzen bekend als de Hunter, het verlaten kind van Lilith. En de enige held die haar ooit heeft kunnen verslaan. Dit zijn wij.

“We zijn verheugd om samen te werken met Firaxis Games, die een geschiedenis van het bouwen van uitstekende tactische games combineren met een authentieke liefde voor Marvel’s bovennatuurlijke kant,” aldus Bill Rosemann, Vice President of Creative bij Marvel Games. “

Marvel’s Midnight Suns verschijnt in maart 2022 op Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en PC via Steam en Epic. Op 1 september wordt de gameplay officieel onthuld.