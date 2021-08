Review: Humankind: Nieuwe concurrent voor Civilization?

Een van de bekendste turn based strategie game is Civilization. Al jaren is deze game één van de populairste game wat betreft ontwikkeling van je beschaving. Sinds kort is daar een nieuwe speler op de markt gekomen. Humankind is een soort gelijke game als Civilization. Ten opzichte van Civilization zien we genoeg verschillen om het een niet totale kopie te lijken in een ander jasje. En dat zorgt voor een verfrissende en een zeer vermakelijke game.

Humankind is van Amplitude Studios en is uitgebracht door Sega. De game is heel simpel om te leren maar zeer moeilijk om te masteren. Dit komt mede doordat je de moeilijkheidsgraad zelf kan customizen. Hoe groter de map en hoe meer tegenstanders je in het spel stopt hoe lastiger de game wordt. Daarnaast kan je ook nog is de moeilijkheidsgraad van de AI instellen om het nog uitdagender te maken. En uiteraard kan je het spel ook makkelijker maken door minder tegenstanders te kiezen of om de AI lager in te stellen. Wat dat betreft is er genoeg mogelijk om het juiste niveau te vinden dat bij je past.

Doel van Humankind is om je kleine nomaden stammetje te laten ontwikkelen naar de grootste en beste beschaving van de wereld. Dit doe je onder andere door “Fame” te verzamelen. Fame verzamel je door nederzettingen te bouwen en daarin de nodige voorzieningen te bouwen. Daarnaast ontvang je ook Fame voor het bouwen van wereldwonderen of door het verslaan van andere beschavingen. Maar te veel veroveringen kan ook weer nadelig zijn voor je Fame. Je hebt in de game een limiet over het aantal nederzettingen of steden die je in je bezit mag hebben. Ga je over die limiet heen zal je juist Fame gaan verliezen. Maar gelukkig kan je nederzettingen terug geven aan de vrije volk om zo terug naar je limiet te gaan.

Ontwikkelen en nog meer ontwikkelen in Humankind

Naast het bouwen van nederzettingen, verkennen van de wereld en het verslaan van andere beschavingen, ben je in Humankind ook veel bezig met het ontwikkelen van je beschaving. Als je een plek hebt gevonden voor je eerste nederzetting kan je die door laten ontwikkelen naar een stad. Dan kan je gaan kiezen uit één van de historische beschavingen waarmee je start. Elke beschaving kan maar één keer gekozen worden en als een andere speler voor jou een beschaving heeft gekozen, kan jij die niet meer kiezen. Hoe verder je gaat hoe moderner je beschaving wordt. Met elke tijdsperiode ga je verder de tijd in richting de modernere beschavingen. Zo creëer je een eigen mix van historische beschavingen wat jouw beschaving vorm geeft.

Doordat je in elke tijdsperiode keuze hebt over verschillende soorten beschavingen, is geen enkel spel hetzelfde in Humankind. Je kan een tal van verschillende combinaties maken van alle beschavingen die er zijn. De replay value wordt hier aanzienlijk door vergroot. Maar naast de ruime keuze in beschavingen, dien je ook je legers door te ontwikkelen. Je primitieve boogschutters leggen het immers af wanneer je omringt wordt door vijanden die al wel gebruik maken van buskruit. Ook heeft de wetenschap een handje nodig met het ontwikkelen. Met de wetenschap krijg je toegang tot bijvoorbeeld die musketiers die buskruit gebruiken om kogels te schieten in plaats van pijlen. Maar wetenschap levert ook nieuwe gebouwen op en manieren om je nederzettingen limiet te verhogen. Kortom ontwikkelen is een groot gegeven in dit spel.

We hadden het al even kort genoemd, in Humankind ben je natuurlijk niet de enige beschaving op de wereld. Afhankelijk van het aantal tegenstanders zijn er een aantal andere beschavingen waarmee je dealen hebt. Dit kan met de harde hand door oorlog voeren of door ze te negeren. Maar het kan ook diplomatische. We bemerkten al wel vrij snel dat diplomatiek niet een hele grote rol heeft in dit spel. De opties tijdens de onderhandelingen zijn vrij beperkt en minimalistisch. We kunnen duidelijk zien dat dit niet de meeste aandacht heeft gekregen van de makers. Met een aantal extra opties had dit meer diepgang gegeven. Nu is het dermate weinig dat diplomatiek meer een vervelende op onthoud is van je speelbeurt.

Verdict

Humankind is op de meeste vlakke een geslaagde turn based strategy game. We kunnen eindelijk zeggen dat er een waardige concurrent is bijgekomen voor Civilization. De keuze uit de talrijke beschavingen zorgt ervoor dat de replay value van de game goed zit. Je wilt namelijk elke keer dat je een nieuwe spel speelt, nieuwe combinaties van beschavingen maken en kijken hoe dat uitpakt. Daarnaast kan je het spel ook op verschillende vlakken winnen, waardoor je strategieën ook elke keer anders zijn. Het leren van dit spel is ook vrij eenvoudig. Het masteren is dan wel een stuk moeilijker maar wel de moeite waard. Diplomatiek in dit spel had wat meer diepgang mogen hebben. Nu is het een vrij simpel menuutje en meer een noodzakelijk onderbreking dan echt een leuke toevoeging waar je meer uit kan halen. Hopelijk kan er met updates in de toekomst dit kader worden uitgebreid. Voor nu is Humankind een prima spel om te spelen als je afwisseling wilt van Civilization.