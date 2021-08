Deadman is nu terug met Deadman: Reborn in Old School RuneScape

Het aller spannendste PVP toernooi ter wereld in een MMO is terug met Deadman: Reborn in Old School RuneScape. Komende vier weken DDS spec’en duizenden spelers om een prijzenpot van maar liefst $32.000. Klinkt lekker, toch?

Deadman Mode is meer dan een jaar afwezig geweest, maar eindelijk is de populaire PVP mode terug in Old School RuneScape. In de tijd dat we geen Deadman hebben gehad is Jagex druk bezig geweest met het timmeren aan de weg om de ervaring nog beter en eigenlijk belangrijker, eerlijker te maken. Tot op heden waren er in Deadman Mode altijd wel een aantal spelers die zich op sluwe wijze tot de finalisten wisten te rekenen. Ze braken niet zo zeer de regels, maar zochten de limieten van het spel op en gebruikte hun doorgewinterde kennis van het zogenaamde ‘tick-systeem’ om te winnen.

Deadman: Reborn

De regels zien er dit keer iets anders uit voor Deadman spelers. Zo heeft iedere speler dit keer drie levens. Als een speler twee keer dood gaat, verliest hij of zij nog geen combat XP of Skill XP, pas bij de derde nederlaag verliezen spelers alle combat XP en 10% van hun skill XP. Vooruitgang in Quests wordt niet gereset.

Een ander nieuwigheidje is de introductie van Combat Level Bracket Worlds. Door middel van deze toepassing kunnen spelers met een hoog level niet zomaar spelers met een laag level verslaan. Dit is een hele handige feature om het gehele toernooi een stuk eerlijker te maken voor spelers met minder tijd, of spelers die pas later in de rit besluiten om aan te haken. Voorheen werd je bijna genoodzaakt om vanaf dag één je level op te offeren als je kans wilde maken op die hoofdprijs.

Ook de Deadman Sigils zijn nieuw. Dit zijn buffs die komen in drie verschillende niveaus. Ze beïnvloeden Combat, Skills en Utility. Spelers kunnen extra Sigils verkrijgen als monster drops en deze kunnen vervolgens ook verhandeld worden via de Grand Exchange. Riskeer je de buff voor wat extra poen door hem op de Grand Exchange te verkopen, of wacht je tot je ‘m zelf kunt gebruiken als je ‘m hard nodig hebt? Strategie en belangrijk. Zo weet ook Rob Hendry, de Executive Producer van Old School RuneScape te weten:

“Deadman is terug en het gevaar is overal! We kijken er naar uit om onze nieuwe visie op het geliefde toernooi zich te zien ontvouwen tijdens de komende vier weken. Het toernooi is niet voor bangeriken – het is hectisch, frustrerend en opwindend in gelijke mate. Het verstand en de dapperheid van de spelers worden op de proef gesteld. De winnaar mag zich met recht de beste van de besten noemen! Ben jij meedogenloos genoeg?”

Hier doen we het tenslotte voor

De finale van Deadman: Reborn staat gepland voor 17 september. Op deze dag strijden de 2000 op dat moment beste spelers tegen elkaar in 1-op-1 gevechten. Maar wat valt er eigenlijk te winnen als je die hoofdprijs de wacht in sleept? Dit staat er op je te wachten:

Hoofdprijs: $20.000

Tweede plaats: $10.000

Derde en vierde plaats: $1.000

Troostprijsjes voor de vijfde tot en met zestiende plaats: één jaar gratis Membership

Heb je een actief lidmaatschap? Begin dan nu met Deadman Reborn in de Level 3 – 35 Bracket!

See you in Lumbridge!