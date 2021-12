Wordt Sonic Frontiers onthuld tijdens The Game Awards?

Als we de sterren mogen geloven ziet de The Game Awards dit jaar een aankondiging van niemand minder dan Sonic The Hedgehog. De eeuwenoude icoon krijgt een nieuwe game en deze wordt deze week nog onthuld.

Onlangs ging er een website de lucht in die hintte op de spoedige aankondiging van Sonic Frontiers, de zogenaamde langverwachte grote Sonic titel. De website brengt fans nu nog naar een witte pagina met wat verboden toegang tekst, maar er wordt verwacht dat de website na de aankondiging tijdens The Game Awards dit jaar online gaat.

The Game Awards is niet toevallig uitgekozen omdat de website opeens verscheen in dezelfde week als The Game Awards. Geoff heeft er een handje aan om voorafgaand aan de show een aantal dingen via Twitter te teasen. Zo heeft hij meermaals bevestigd grote onthullingen te laten plaatsvinden. Onlangs gooide het officiële Twitter account van Sonic even wat extra brand op de haard. Dit kan nu niet meer missen, toch?

Hey @geoffkeighley do you have any extra invites to TGA? — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Geoff Keighley heeft ook laten weten dat één specifieke aankondiging voor dit jaar al zo’n 5 jaar in de maak is. Of het de nieuwe Sonic game is, weten we natuurlijk niet. Het is in ieder geval een spannend jaar voor fans van The Game Awards. Microsoft gaat ook groots uitpakken. Maar liefst 5 games die worden getoond tijdens The Game Awards verschijnen namelijk vanaf dag één op Game Pass.

Kijk jij uit naar een nieuwe Sonic titel in de waarschijnlijke vorm van Sonic Frontiers?