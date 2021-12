PUBG winnen op de fiets!

PUBG komt met Patch 15.1, het is dus weer tijd voor nieuwe dingen! En niet zomaar nieuwe dingen, er is een nieuw vervoersmiddel op de mappen gekomen waar jij je komende Chicken Dinner mee gaat halen in stijl. Namelijk de fiets!

PUBG probeert met iedere patchupdate altijd nieuwe dingen toe te voegen aan de game. Dit maakt dat het spel altijd verassend en vernieuwend aanvoelt voor spelers die geregeld terug komen of juist nog altijd spelen. Het altijd veranderende spel blijft qua basis hetzelfde, probeer alle andere spelers behalve jezelf en/of je team om te leggen en blijf als enige (team) over. Maar hoe je dit kan doen is aan jou. Zo werden er bijvoorbeeld treinen toegevoegd of boten, nieuwe mappen zodat je alles weer opnieuw moet ontdekken of nieuwe wapens. Zo kan je als speler uitzoeken wat jouw favoriete speelstijl is. Bijvoorbeeld droppen op de hot spots voor de beste loot en de meeste actie tegen spelers. Of misschien houd je er meer van om te droppen op een rustige plek zodat je op je gemak je strategie kan plannen en looten. Sommige spelers gaan voor de all stealth aanpak. Maar waar het nieuwe voertuig onder valt is aan jullie!

Zet je help op, installeer je fietsbel en train die kuiten met de nieuwe fietsen! De makers van PUBG hebben geluisterd naar de spelers die vroegen om een fiets en hier is hij hoor. Een prachtige mountain bike! De fiets kan je niet vinden op straat of geparkeerd bij huizen, de fiets valt namelijk onder loot. Je kan wanneer je rondzoekt naar je uitrusting de fiets in opgevouwen staat vinden. Wanneer je voor de drukke centrale plekken gaat om te landen zal je deze fiets niet snel bemachtigen, de fiets is namelijk veel te vinden in de buiten area’s van de map. Je kan er in je eentje op rijden en wanneer je er klaar mee bent kan de fiets gewoon weer in je inventory, super handig! Ook maakt de fiets weinig geluid want er zit geen motor op. Ook kan je de fiets op iedere map vinden! Wanneer je fietst op de fiets moet je in het echte leven ook aan een work-out doen, wil je namelijk snel gaan moet je herhaaldelijk op de vooruit knop rammen, arme toetsenborden… Je kan ook springen met de fiets en misschien hier en daar zelfs een kunstje doen. En ja, je kan ook een wheelie trekken.

Tot slot zijn er wat aanpassingen bij wat mappen gedaan om de omgeving er iets scherper uit te laten zien. Maar mocht je spelen in Vikendi en je wilt even langs Dino Land, dan heb je pech. Dino Land is namelijk weg, nu is er KAKAO FRIENDS! Een groot themapark wat alles te maken heeft met kerst. Het ziet er super interessant uit dus drop vooral boven deze nieuwe magische plek. Voor alle verdere PUBG patch notes kijk je op de website, hier vind je ook alle aanpassingen op wapens en het ranked seizoen.