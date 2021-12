Kijk deze week naar The Game Awards!

Ze staan weer voor de deur. The Game Awards met niemand minder dan Geoff Keighley staan voor de deur. Aanstaande donderdag op vrijdagnacht om 2:00 begint de show.

Voor ons in centraal Europa betekent het dat we iets langer op moeten blijven. 10 december om 2:00 begint de show pas en deze zal hoogstwaarschijnlijk tot een uurtje of 4:00 doorlopen. Zoals gewend zien we tijdens deze show welke titels van eind 2020 en gedurende 2021 de prijzen de wacht in slepen. Ook is de shwo dit keer weer met live-publiek. Niet alleen zien we welke titels de prijzen mee naar huis nemen, maar we zien ook een aantal aankondigingen.

Al enige tijd gaat The Game Awards elk jaar voorbij als een soort mini-E3. Er worden gloednieuwe titels getoond, en Geoff heeft goede banden gelegd om tijdens zijn optredens met grote namen te pronken. Zo zagen we tijdens Gamescom Opening Night Live bijvoorbeeld de eerste gameplay beelden van Elden Ring.

Vanuit de grote fanbase worden er nieuwe beelden rondom het vervolg van Breath of the Wild verwacht. Deze bleven dit jaar afwezig tijdens de E3, dus wie weet? Verder moeten we even geduldig afwachten. Aanstaande donderdag op vrijdagnacht om 2:00 weten we meer! Wat is volgens jouw het spel van het jaar 2021? Dit zijn ze volgens de jury van de Game Awards dit jaar:

Waar kan ik kijken?

The Game Awards zijn bijna overal te bekijken. Van Youtube, Twitch tot je smart-koelkast. Bekijk de volledige lijst met broadcasts hier. Je kunt de show zelfs via Twitter en Facebook Live volgen, ook Tiktok! Net als voorgaande jaren is co-streamen toegestaan. Het kan dus zomaar zijn dat jouw favoriete streamer of Youtuber de show zal streamen en voorziet van live commentaar. Alvast veel plezier aanstaande donderdag/vrijdag!