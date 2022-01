De precisie van de parkour in Dying Light 2

Als voormalig free-runner kon ik intens genieten van de parkour in de oudere Dying Light titels. Eén van de tofste elementen uit Dying Light 2: Stay Human, is dan ook het voordeel van parkour, snelle movements en over-de-top manieren van exploratie. Maar, dit keer zou de parkour iets meer natuurlijk en intuïtief aan moeten voelen, hoe zit dat?

David Belle is een naam die iedereen die parkour op het lijf geschreven staat door en door kent. Hij is namelijk de grondlegger van het parkour discipline, oftewel een traceur. Zijn frisse blik is dan ook gebruikt om het parkour in Dying Light 2 te realiseren. Ondanks dat de game over-de-top onrealistische actie heeft, zal de basis van de parkour zo realistisch en intuïtief mogelijk zijn, als we de ontwikkelaars mogen geloven! Waar het grote verschil namelijk zal liggen, is in het feit dat je in het echte leven bewustzijn hebt over de limitaties van jouw eigen lichaam. In Dying Light willen ze toch ervoor zorgen dat het een videogame blijft, met alle ‘lol’ die daarbij hoort!

De aspecten die het wat meer flair geven, zitten hem in het kunnen gebruiken van een slow-motion of het langere tijd in de lucht kunnen blijven hangen. Protagonist Aiden Caldwell is dan ook niet zomaar je standaard traceur! De parkour is volgens de ontwikkelaar makkelijk te leren en moeilijk te meesteren. De moeilijkheidsgraad heeft geen effect op hoe parkour werkt, hooguit op de valschade! Aiden zal trouwens ongeveer 23 kilometer per uur rennen, om nog wat nerdy informatie toe te voegen.

Dying Light verschijnt 4 februari, na een aantal delays, dan eindelijk voor de PC, PS4, PS5, XBO1 en Xbox Series S/X! De game moet 5 jaar ondersteunt worden en zal 500 uur aan content hebben! Heb jij er zin in? Laat het ons weten in de reacties op Facebook.