Horizon Forbidden West toont Story Trailer

Met nieuwe beelden van Horizon Forbidden West breken we de week door midden. Horizon Forbidden West verschijnt over minder dan een maand alweer. Wil je alvast een beetje spieken? Bekijk dan de nieuwe beelden.

Aloy trekt naar het Westen, maar dat doet ze niet alleen. De oude, maar ook nieuwe bondgenoten komen meer dan van pas op de reis door het verwilderde San Francisco. Varl en Erend kennen we al uit het vorige deel, maar nieuwe bondgenoten zoals Zo, Alva en Kotallo gaan Aloy helpen om de nieuwe gevaren aan te pakken.

Er staat veel meer op het spel dan we gewend zijn van het eerste deel. We zien daarom ook veel meer gevaren. Enkele terugkerende, maar vooral nieuwe. Zo zien we ook een machtige groep die de machines kan besturen. We zien ook veel meer soorten machines, waaronder veel grotere en nog gevaarlijkere. Als dat nog niet genoeg mocht zijn, onthoud dan dat er nog gevaren op de loer liggen die nog niet zijn getoond of genoemd.

Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari 2022. De game komt uit op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Geen getreur als je nog geen next-gen PlayStation hebt kunnen bemachtigen, want ook Aloy’s vervolg ligt voor jou klaar. Ga jij in deze ontzettend drukke maand aan de slag met het vervolg op Horizon Zero Dawn?