Breaking: Microsoft koopt Activision Blizzard voor 70 miljard dollar

Microsoft en Activision kondigen een nieuw begin aan. Microsoft en Xbox nemen Activision Blizzard en alle onderliggende studio’s over voor 70 miljard dollar. Dat is bijna 10 keer meer dan wat Microsoft betaalde voor Bethesda.

Onlangs kwamen we al te weten dat Microsoft Bethesda overnam voor 7,5 miljard dollar. Dit betekende onder andere dat zo goed als alle toekomstige Bethesda games exclusief verschijnen op de Xbox platformen. Dit zijn onder andere Starfield en The Elder Scrolls VI. Vandaag maakt Microsoft bekend dat ze Activision Blizzard overnemen voor een klein bedrag van 70 miljard dollar. Ook word hierbij bekend gemaakt dat Bobby Kotick alsnog CEO blijft van Activision.

Tot de overname helemaal rond is blijft Activision Blizzard nog onafhankelijk opereren. Zodra de overname volledig is, zal dezelfde regel gelden als voor Bethesda. Toekomstige titels (tenzij andere deals die al eerder zijn gemaakt) alleen naar Xbox en PC. Voor Xbox spelers is dit natuurlijk fantastisch nieuws. In eenn nieuwsbericht heeft Microsoft al laten weten dat ze er alles aan doen om de bestaande en toekomstige Activision titels snel aan te bieden via Game Pass. De sleutelzin echter is “As many as we can”. Er lijkt dus nog ergens een addertje onder het gras te zitten. Betekent deze overnamen dat we niet alle games van Activision gaan zien op Game Pass?

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox! Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG — Xbox (@Xbox) January 18, 2022

Welke Activision titel zie jij graag zo snel mogelijk verschijnen via Game Pass? Wat betekent dit voor de jaarlijks terugkerende Call of Duty franchise?