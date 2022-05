Seregios en meer onderweg naar Monster Hunter Rise: Sunbreak

Tijdens het digitale Monster Hunter evenement van mei 2022 toont Capcom ons nieuwe beelden voor de aanstaande Monster Hunter Rise uitbreiding. Nog eens drie nieuwe monsters komen er aan! Herken jij Seregios nog?

Seregios keert terug naar Monster Hunter Rise in de Sunbreak uitbreiding. Twee Rise monsters krijgen ook een alternatieve uitvoering. Dit zijn Aurora Somnacanth en Magma Almudron. We zien de nieuwe monsters in de zojuist uitgebrachte trailer. Check deze hier beneden!

De nieuwe Monster Hunter Rise uitbreiding brengt een nieuw continent met zich mee. Nieuwe monsters, de Master Rank moeilijkheidsgraad en nog veel meer. Langzaam krijgen we meer informatie over de nieuwe content en mogelijkheden. Zo zien we vandaag ook een nieuwe feature: De Switch Skill Swap. Hiermee verander je on the fly je Wirebug attack voor een andere voor nog meer dynamiek en tactiek in je speelstijl.

Spelers die Monster Hunter Stories 2 hebben gespeeld en nog een actieve save-file hebben krijgen een gratis Navirou kostuum voor hun Palico en Mahana Village kostuum voor je eigen personage. Er komt ook een nieuwe Nintendo Switch Pro controller met dit keer Malzeno er op in dezelfde stijl als de vorige Pro controller met Magnamalo. Je kunt de hele digitale presentatie hier terug kijken:

Monster Hunter Rise Sunbreak verschijnt 30 juni 2022 voor Nintendo Switch en PC.