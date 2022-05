Starfield en Redfall uitgesteld naar 2023

Wellicht had je het al verwacht maar Bethesda heeft meer tijd nodig om hun aankomende games af te ronden

Zo heeft Bethesda zojuist aangekondigd dat zowel Starfield als Redfall zijn uitgesteld naar de eerste helft van 2023. In een twitter post geven ze aan dat zowel Bethesda Game Studios (Starfield) als Arkane Studios (Redfall) meer tijd nodig hebben de games in hun beste staat uit te kunnen brengen. Er wordt aangegeven dat we snel een verdiepte blik naar de games kunnen verwachten. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de Xbox & Bethesda Summer Showcase.

Starfield werd al in 2018 aangekondigd en is de eerste nieuwe IP van de studio in meer dan 25 jaar. Bethesda Game Studios kwam de laatste tijd steeds vaker onder vuur door het gebruik van hun verouderde Creation Engine. Dat Starfield daarom is uitgesteld is dus niet voor iedereen een verassing. Jason Schreier, bekende game-analyst en redacteur bij Bloomberg, gaf al aan in 2021 te horen hebben gekregen dat developers binnen de studio zich zorgen maakte over de aangekondigde release datum. De game werd toen al vergeleken met de volgende Cyberpunk. Dit zou betekenen dat de game in een rampzalige staat zou verkeren.

Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to a 11-11-22 date based on the progress they’d made so far. (“Next Cyberpunk” was the term floated.) Good on Bethesda for delaying even after announcing that specific date. https://t.co/QdWFf0zGIY — Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2022

Arkane Studios die vooral bekend staat om Dishonored en de reeds uitgebrachte Deathloop is al een gehele tijd hard aan het werk aan Redfall. De game bevat zowel single-player als co-op speelmodes waarin spelers kunnen kiezen uit 4 characters, ieder met hun eigen unieke achtergrond en krachten. Volgens de studio is dit de meest ambitieuze game waar ze tot zover aan gewerkt hebben. Dat wilt wat zeggen aangezien Arkane er wel om bekend staat om te innoveren vooral op gameplay gebied.

