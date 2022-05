Gotham Knights toont nieuwe gameplay beelden

Gotham Knights, de inmiddels meermaals uitgestelde game in het Batman universum laat zichzelf in nieuwe nachtlicht zien. We zoomen in op twee speelbare personages in deze demo: Nightwing en Red Hood.

Ieder speelbaar personage is uniek in Gotham Knights. Van speelstijl, looks tot de manier waarop ze zichzelf verplaatsen door de stad. In de demo zien we Nightwing die gebruik maakt van een glider om zichzelf van dak naar dak te verplaatsen. Red Hood daarentegen gebruikt een soort van magische sprong die hij heeft geleerd nadat hij werd ontwaakt.

Nightwing is snel en beweegt tijdens gevechten als een pingpongbal van de ene naar de andere vijand terwijl hij snelle klappen uitdeelt. Red Hood is iets luidruchtiger met een niet dodelijk pistool die alsnog veel schade aanricht. Door het juist timen van combo aanvallen bouw je sneller een speciale meter op die zorgt voor krachtige speciale aanvallen als deze eenmaal is gevuld.

Gotham Knights is ontwikkeld als een co-op game. Je kunt de hele game spelen met een vriend en samen de Court of Owls terugdringen. De game is ook volledig speelbaar in je eentje als je daar je voorkeur naar uit gaat. Naast de rode lijn in het verhaal zijn er verschillende side-missions om te doen en encounters om je aan te wagen. Deze verschillen van elkaar en bevatten onder andere de crimes zoals we zien in de demo. Iedere crime speelt als een eigen mini-game mode met eigen regels en optionele opdrachten.

Ga jij vanaf 25 oktober aan de slag met Gotham Knights?