Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt op 28 oktober

Het vervolg op Call of Duty: Modern Warfare, niet te verwarren met Call of Duty 4: Modern Warfare, verschijnt op 28 oktober 2022. Iconische personages zoals Price en Ghost keren terug. Infinity Ward pakt groots uit via Social Media.

De eerste teaser beelden en officiële artwork bevestigen dat Call of Duty: Modern Warfare II op 28 oktober verschijnt. Onze favoriete personages uit Modern Warfare 2 (dus niet Modern Warfare II) keren terug in deze nieuwe Call of Duty. Onder andere Captain Price, welke we ook al zagen in Modern Warfare (die uit 2019) en Ghost (uit Modern Warfare 2).

Het mogen duidelijk zijn dat Ghost de showsteler is van de release-date aankondiging. Zij hoofd staat groot geprent op de officiële artwork reveal, waar een hele video aan gewijd is.

Samen met Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt er een gloednieuwe Free-to-Play Warzone game die volgens enkele bronnen revolutionair moet zijn. Naast de bekende Battle Royale mode, is er een DMZ mode in Warzone 2. Deze mode is vergelijkbaar met spellen zoals Escape from Tarkov. Het is jouw doel om het slachtveld te verlaten nadat je aantal opdrachten hebt uitgevoerd. Battlefield 2042 probeerde dit ook al uit met de Hazard Zone game mode. Helaas was dit geen succes voor DICE. Lukt Infinity Ward het wel om er wat moois van te maken?

De Ghost in Modern Warfare II is niet dezelfde als de Ghost uit Modern Warfare 2. Althans, de acteur is een ander persoon. Samuel Roukin neemt de rol aan van Ghost in 2022. In 2009 speelde Craig Fairbrass de rol van Ghost.