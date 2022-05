Hogwarts Legacy trailer toont voordelen voor PlayStation 5 spelers

Hogwarts Legacy een game waar je een eigen student kan maken en door de gangen van Hogwarts kan lopen. Dat is de natte droom van menig Harry Potter fan, maar voor de lucky few die een PS5 hebben wordt deze ervaring nog mooier.

De studio achter Hogwarts Legacy heeft zojuist een trailer uitgebracht waar duidelijk wordt uitgelicht waarom de PlayStation 5 de beste plek is om de game te spelen.

In een blog op de PlayStation website wordt nog dieper ingegaan op alle voordelen die deze versie van de game biedt.

4K resolutie en snelle laadtijden

Niet bepaald een verassing maar zoals je al kon verwachten biedt de PlayStation 5 de optie om de game te spelen in een 4K resolutie, de game krijgt zowel een performance als quality modus. Door gebruik te maken van de SSD zal de game razendsnel inladen wanneer je door de wereld vliegt of een kortere route neemt door middel van het “Floo network”.

De DualSense controller

Dat de PlayStation 5 controller een grote stap vooruit is sinds de vorige generatie is een feit. Met dit in gedachte is Avalanche Studios aan de slag gegaan om de game nog meer immersie te geven. Door de dynamische lichtbalk die onder de touchpad zit kun jij, als trotste Hogwarts student, je eigen afdeling representeren. Hoor je bij Griffoendor dan toont de controller rood, hoor je bij de slinkse Zwadderich dan toont deze groen. Met blauw voor Ravenklauw en geel voor Huffelpuf. Dit effect is zichtbaar wanneer de controller geen andere kleuren hoeft te laten zien die voorkomen uit effecten zoals spreuken en of het aantal damage dat je character al heeft ontvangen.

Dit lijkt een leuke gimmick maar waar het meer interessant wordt is natuurlijk wanneer de haptic feedback zijn werk gaat doen. Door middel van haptics voel je al het ware als je door de lucht vliegt op je bezem of een hippogrief. Je voelt het metaal van de karretjes onder goudgrijp en elke spreuk die je afvuurt of ontvangt heeft een effect waardoor je als het ware de kracht en impact van het toveren echt voelt. Om dit nog realistischer te maken is de game ook voorzien van adaptive triggers zodat je tijdens het vele toveren in de game ook daadwerkelijk weerstand krijgt waar nodig. Door zowel de haptic feedback als de adaptive triggers te combineren voelt elke spreuk en actie uniek aan. Om dit effect nog realistischer te maken voel je het daarom ook aan de kant waar je character zijn toverstaf mee vast heeft.

3D audio

Voor diegene die een headset hebben die 3D audio wordt ondersteunt, of juiste speakers die zijn ingesteld met de 3D audio calibratie van de PlayStation 5, wordt de ervaring nog realistischer gemaakt door de juiste plaatsing van geluid. Het geluid verplaatst zich om je heen zodat je helemaal in de ervaring zit.

Een precieze releasedatum is nog niet bekend voor Hogwarts Legacy. Vooralsnog zal de game tijdens de feestdagen van 2022 uit moeten komen. Echter is de kans groot dat de game wordt uitgesteld net zoals vele andere games dit jaar zoals Redfall en Starfield. De game moet uitkomen voor alle huidige consoles zoals de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en Xbox Series S|X en zelfs voor de Switch. Of de Switch versie een steaming versie zal zijn is nog niet bekend.

Kijk jij er al naar uit net zo naar uit om door de gangen van Hogwarts te wandelen net zoals mij? of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.