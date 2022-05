Syphon Filter krijgt trofee-ondersteuning via PlayStation Plus

Volgende maand lanceert de vernieuwde PlayStation Plus dienst. Deze combineert effectief PlayStation Now met PlayStation Plus in de hogere twee categorieën. Er worden ook nieuwe titels toegevoegd aan de Premium versies.

Voorheen stonden er vooral PlayStation 2, PlayStation 3 en PlayStation 4 titels op PlayStation Now. De dienst wordt uitbereid onder PlayStation Plus met PlayStation One en PSP titels. Onder Andere Syphon Filter van Bend (Days Gone, Uncharted: Golden Abyss) is vanaf dag één speelbaar via de dienst. Een opmerkelijk detail: De PlayStation One game krijgt trofee-ondersteuning!

Incoming From Bend Studio: Agency intel reports that Syphon Filter will include Trophies when it arrives on the all-new PlayStation Plus. pic.twitter.com/YVdMixZxBR — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Toen de PlayStation 2 titels verschenen op PlayStation 4 zagen we eenzelfde soort verschijning. Al verschenen de PS2 titels in een geremasterde vorm. Vorig jaar verscheen er een patent van Sony waarin de voortgang van een game, gemeten kan worden via emulatie. Wat er dus op wijst dat trofeeën kunnen worden toegekend omdat het systeem je voortgang bij kan houden.

Of andere PlayStation One of zelfs PSP titels ook verschijnen met trofee-ondersteuning is niet bekend. De techniek ligt er in ieder geval.