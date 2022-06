Horizon VR: Call of the Mountain krijgt trailer en synopsis

Tijdens de State of Play op 3 Juni werd er een half uur aan nieuwe trailers getoond, Horizon VR: Call of the Mountain kon natuurlijk niet uitblijven.

In januari kregen we al een eerste blik op Horizon: Call of the Mountain, deze game zal exclusief voor de PlayStation VR2 verschijnen en belooft een origineel nieuw verhaal te gaan vertellen binnen het Horizon universem. Je speelt de game met Ryas, een voormalige Shadow Carja Warrior die een nieuwe bedreiging door de Sundom onderzoekt. Hij hoopt hiermee zichzelf te kunnen verlossen. In de trailer is te zien dat hij een meester is in klimmen en boogschieten, deze 2 vaardigheden zullen cruciaal zijn om te overleven in het wild. Je zal dus grote bergen beklimmen en vechten met bekende monsters zoals de Thunderjaw.

Tijdens je reis is het daarom van groot belang om verschillende gereedschappen en wapens onder de knie te krijgen. Kijk ook goed om je heen want je zal net zoals in de Horizon games met verschillende materialen extra uitrusting kunnen maken. De wereld zit vol gevaar en daarom sta je er niet alleen voor, je zal meerdere nieuwe en oude Horizon personages tegenkomen, waaronder Aloy.

Om de VR ervaring nog intensiever te maken wordt er een speciale en meeslepende River Ride ervaring toegevoegd. In deze modus heb je een prachtig uitzicht over de mooie en onrustige wereld van Horizon. Zorg ervoor dat er geen machines aan boord komen. Deze modus is de perfecte manier om de PS VR2 aan vrienden en familie te tonen aangezien iedereen kan meekijken op het aangesloten scherm, terwijl jij de headset op de hoofd hebt.

Horizon: Call of the Mountain wordt ontwikkeld door Firesprite die nauw samen werkt met Guerrilla Games aan deze titel. In een blogpost op de Playstation website vind je al deze informatie.

Wordt dit jou eerste game die je voor de PSVR2 gaat halen, of juist niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!