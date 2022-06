Eerste Street Fighter 6 gameplay beelden getoond

Capcom is op dreef tijdens de State of Play van 3 juni. Waar we beginnen met niets minder dan Resident Evil 4, volgt Capcom een aantal minuten later met gameplay beelden voor Street Fighter 6.

De laatste jaren lijkt Capcom de videogame vlam opnieuw gevonden te hebben. Kraker na kraker en consistente releases. We zwakken in 2023 niet af, want naast Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village voor PlayStation VR 2 zien we ook Street Fighter 6. Waar we vandaag de eerste gameplay beelden van te zien krijgen.

Wanneer we precies aan de slag mogen gaan met de nieuwe Capcom fighter is nog niet helemaal duidelijk. We weten in ieder geval dat het 2023 gaat worden. Voor nu mag je je nog even opwarmen met het voorgaande deel. Het lijkt er op dat de franchise esthetisch een aantal kleine verandering heeft doorgemaakt. Wat vind jij van de stijl die het zesde deel probeert uit te stralen? Een coole touch, of moet je er nog even aan wennen?

Wel lijkt het er op dat Capcom heeft geluisterd naar de feedback en het logo heeft aangepast ten opzichte van de onthullingstrailer, of lijkt dat maar zo? Heb je de teaser trailer gemist? Deze werd eerder dit jaar getoond met het afgrijselijke logo waar veel kritiek op kwam. Check de onthullingstrailer hier terug!