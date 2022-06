Horizon 2: Forbidden West krijgt NG+ en meer

Tijdens de State of Play op 3 Juni werd er een half uur aan nieuwe trailers getoond, Horizon 2: Forbidden West kon natuurlijk niet uitblijven.

Horizon 2: Forbidden West is ondertussen al een paar maanden uit maar dat wilt niet zeggen dat Guerrilla Games stil heeft gezeten. Ze zijn namelijk hard aan het werk gegaan met de eerste grote update voor de game. De titel werd vol lof ontvangen en werd door onze Jordy zelfs met een 10! bezegeld.

In de aankomende update kun je een aantal nieuwe dingen verwachten waaronder de veel aangevraagde New Game+ functie, om deze nog uitdagender te maken kun je daarbij ook de game instellen op de Ultra Hard modus. Voor de echte die-hards. Verder zal de update een aantal quality of life upgrades toevoegen zoals een tramsmog systeem, waardoor jij de beste stats kan bewaren maar visueel toch de mooiste outfits aan kan trekken. Verder staat het met de nieuwe update spelers vrij om hun vaardigheid punten opnieuw in te delen. Met als kers op de taart ook nog een speciaal nieuw trofee pakket, voor de echte strijders die de Slaughterspine weten uit te schakelen. Als je daarna geld teveel hebt bezoek dan de nieuwe herbalist verkopen die onderdelen van dieren verkoopt.

Om nog beter gebruik te maken van de kracht van de PS5 is de TAA (Temporal Anti-Aliasing) vernieuwd. Hierdoor zal de Performance mode er nog beter uit ziet. De patch voor de VRR-ondersteuing en een 40FPS modus komt er binnenkort aan.

In een blogpost op de Playstation website vind je al deze informatie. Bezoek ook onze post Horizon: Call of the Mountain voor meer informatie over de eerste Horizon game voor PSVR2

