PlayStation 5 vanaf vandaag ook 1440P en folders

Een nieuwe Beta firmware voor PlayStation 5 voegt een beeldresolutie toe van 1440P, nieuwe sociale features en game folders. De nieuwe Firmware update kan nu getest worden en is binnenkort beschikbaar om voor iedereen te downloaden.

Een van de meest gevraagde features sinds de release van de PlayStation 5 is 1440P ondersteuning. Eindelijk lijkt deze feature te komen voor spelers die veel gamen op een monitor. Daarnaast komen er folders om je games te categoriseren. Je kunt maximaal 100 games in één folder plaatsen. En je kunt 15 folders aanmaken. Je kunt als je wilt dezelfde game ook in meerdere lijsten opslaan. Je kunt digitale, fysieke en streaming-games toevoegen aan een lijst.

Starting today, PS5 beta testers can try out some new system software features, including: 📺 1440p HDMI video output

📝 Gamelists

🤝 New PS5 UX enhancements and social features More details and a full list of features at PS Blog: https://t.co/QvnfLu11Uw pic.twitter.com/MF2aN0EefG — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2022

Er zijn ook een aantal nieuwe social features. Zo kun je nu via een party een verzoek sturen om iemands scherm te zien. Hel handig als iemand even wilt meekijken en jij in de heat of moment niet even naar share-screen kunt navigeren. Je krijgt nu ook een notificatie als je een party joint en iemand speelt een game die je kunt joinen. Via de chat kun je nu ook voice-berichten en stickers sturen.

3D Audio is een grote feature van de PlayStation 5. Als je benieuwd bent naar de verschillen tussen 3D en Stere-audio kun je de twee configuraties nu met elkaar vergelijken in één menu.