Jouw PlayStation Plus in augustus

Vanaf 2 augustus 2022 kan jij weer genieten van 3 gratis games, mits jij een PlayStation Plus lid bent. Met de nieuwe abonnementsvormen kan jij ook genieten van een boel nieuwe games in de PlayStation Plus bibliotheek, die alsmaar blijft groeien. Dus, hoe ziet jouw PlayStation Plus er in augustus uit?

Augustus blijkt voor PlayStation Plus leden een goede maand! Er zijn 3 aardig grote games op de loer, speciaal voor jou als abonnee. Deze games zijn gratis voor alle tiers van de PS Plus.

Yakuza games zijn al jaren razend populair binnen Japan en beginnen in Europa ook al aardige tijd hun voetstuk te claimen. Eén van de meest branche buigende titels is dan toch wel Like A Dragon. Deze titel pakt de verhaalelementen en humor uit alle andere Yakuza titels en giet hem in een bijna compleet nieuw jasje met een andere stijl van combat en hoe je door de game heen speelt. Het voelt meer als een RPG, dan een Yakuza game, en dat maakt deze titel zo bijzonder! Het betreft in dit geval zowel de PS4, als de PS5 versie voor de game.

Een hele mond vol, maar skaters of skate-game fans die nog geen poging hebben kunnen wagen aan deze toffe remake, die kunnen vanaf 2 augustus op zowel de PS4 als de PS5 hun ware skills ontrafelen. Voor de trofeeënjagers onder ons; het is een lastige! Maar, vanaf komende maand kunnen jullie allemaal genieten van één van de beste remakes ooit gemaakt.

Little Nightmares

Inmiddels is het tweede deel van deze korte, maar zeer toffe avontuurgame uit. In dit 2D/2.5D avontuur speel je in een grimmige atmosfeer met veel benauwde omgevingen en opjagende gameplay. Little Nightmares is veel, maar vooral enorm uniek in setting en ook in bepaalde gameplay elementen. Dit betreft de PS4 versie van de game, gezien de PS5 versie niet bestaat.

Ook zullen er in augustus genoeg games toe worden gevoegd aan de PlayStation Plus tiers. Hier zullen wij jou uiteraard up-to-date in houden. Wat vind jij van de PlayStation Plus games van augustus, laat het ons weten op Facebook!