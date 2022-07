Gran Turismo 7 – Patch 1.19 voegt drie nieuwe auto’s toe

Gran Turismo 7 krijgt drie nieuwe auto’s toegevoegd aan zijn catalogus met de nieuwste patch. Drie iconische wagens worden toegevoegd die een grote rol in de autogemeenschap en in de historie hebben.

Op 27 juli heeft Gran Turismo 7 een update gekregen. Deze patch voegde van drie autofabrikanten één auto toe.

De Porsche 918 Spyder uit 2013 is één van de nieuwe wagens die speelbaar is in het spel. Porsche heeft deze auto in 2011 voor het eerst laten zien aan de wereld, en is voortgekomen uit zijn voortganger de Carrera GT. De 918 Spyder wordt daarom ook wel gezien als een herinterpretatie van de Carrera GT maar dan als plug-in hybride. Met zijn 599 PK 4.6 liter V8 motor die geplaatst is in het midden van de auto en één electro motor in de achterzijde van de auto, maakt het mogelijk dat de auto niet alleen snel is maar ook heel behendig met betrekking tot bochtenwerk. Er zijn maar “918” auto’s geproduceerd van dit model.

Nissan brengt een historische raceauto naar de game, de Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 uit 1984. Een auto die hoofden liet draaien, niet alleen vanwege zijn uiterlijk maar ook om zijn prestaties. Met zijn lange voorbumper die bijna het asfalt schraapt bij het rijden en zijn wijde bodykit aangevuld met een grote vleugel voor de neerwaartse kracht. Aangedreven door een 2.1 liter 4 cylinder turbo motor genaamd de LZ20B. Één van de eerste auto’s die wel eens een vlammetje liet van zijn uitlaat.

Als laatste is een auto met veel race historie, de Maseratie A6GCS/53 Spyder uit 1954. Een gestroomlijnde 2-zitter sportauto uit de vroege jaren. Een 6-cylinder racing motor uit oorspronkelijk 1947 maar is tot 1956 geproduceerd geworden vanwege zijn succes bij meerdere categorieën.

Download snel de laatste update van het spel, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Deze iconische auto’s staan klaar om het asfalt op te gaan.