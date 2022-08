Preview: The Valiant, een unieke RTS

Tijdens Gamescom 2022 kregen wij de kans om een vrij unieke strategiegame te zien: The Valiant. Met een 45 minuten enthousiaste gameplay showcase van de ontwikkelaars, willen wij jullie vertellen over onze ervaring met deze titel!

The Valiant doet namelijk aardig wat unieke elementen. De ontwikkelaars vertelden ons dan ook, dat het voor hen de bedoeling is dat dit niet je doorsnee RTS gaat zijn. De game speelt zich af tijdens de vijfde kruistocht. Je volgt een vrij diep uitgeschreven verhaal, met als hoofdpersonage Theoderich van Akenburg, een voormalige Crusader Knight. Zo’n 15 jaar voor de game begint, vond Ulrich von Grevel, een van Theoderichs mederidders, een magisch artefact. Ulrich is sinds die tijd aardig geobsedeerd geraakt door dit artefact, hij wilt namelijk de overige stukken vinden. Jij als speler volgt dit verhaal, dat wordt verteld door cutscenes en gameplay!

Gameplay

The Valiant is een squad-based RTS game, waar je werkt met hero characters, die allemaal hun eigen units krijgen. Alle speelbare personages hebben hun eigen skill trees en je kan units vrij toewijzen. Dat betekent, dat builds maken voor specifieke situaties en jouw eigen speelstijl vinden uiterst belangrijk is in The Valiant. Je hebt verscheidene soorten wapens, armor en loot om te vinden in de game. Het is in ieder geval aan te raden om je builds goed uit te werken en bereid te zijn voor iedere situatie! Units werken op een soort steen-papier-schaar achtige wijze. Zo zijn Spearmen heel erg effectief tegen Cavalry. Je leert gaandeweg dan ook steeds beter waar je op moet letten. In PVP moet je snel kunnen schakelen en anticiperen op de unitkeuze van jou en je tegenstanders.

In de story mode speel je door 15 levels heen, die allemaal vanaf de grond op zijn gebouwd voor een unieke ervaring. Deze hand-crafted levels spelen zich af in verschillende gebieden en zijn allemaal onderdeel van de verhaallijn.

Online

Het is in The Valiant ook mogelijk om coöperatief met 3 man een ‘Last Man Standing’ mode in te gaan, waar je hordes aan vijanden moet verslaan om te zien hoe lang jullie het samen uit kunnen houden. Gezien de moeilijkheidsgraad van deze game is sterke samenwerking een must. Je kan ook PVP spelen in 1v1 of 2v2. Met PVP speel je speciale beloningen vrij.

The Valiant heeft nog geen releasedatum