Headbangen op Metal Hellsinger

Metal Hellsinger is één van de nieuwe games van The Outsiders die op Gamescom speelbaar was. Een unieke FPS waarbij je zeker niet kan stilzitten dankzij de epische muziek die is afgestemd op de game.

Op Gamescom 2022 mochten wij van onze vrienden bij publisher Level Infinite en studio The Outsiders een kijkje nemen bij de hoog geanticipeerde game Metal Hellsinger. Geïnspireerd uit de combat en actiescenes uit de DOOM-games maar totaal anders.

Geweld en muziek vormen harmonie

The Outsiders heeft bij het produceren van deze game een andere ontwikkelfilosofie aangenomen. Zij hebben de game namelijk samen met muziekanten gemaakt, zo hebben zij over en weer met muziekanten gewerkt om Metal Hellsinger een uniek gevoel te geven. De levels zijn afgestemd op de muziek en vice versa.

David Goldfarb is met het idee gekomen om deze twee game genre’s te fuseren met elkaar door zijn eigen liefde met muziek, voornamelijk keiharde metal muziek. Vanuit een lange lijst aan favoriete bands/artiesten, zijn er een aantal artiesten die graag mee wilde werken aan dit project. Studio The Outsiders heeft samen met verschillende artiesten gewerkt aan verschillende aspecten. Niet alleen de muziek die werd geproduceerd maar ook level design.

De soundtracks in de game zitten allemaal vast aan één specifiek level. Metal Hellsinger heeft dan ook een volledig album opgenomen met artiesten zoals Matt Heafy van Trivium en Alyssa White-Gluz van Arch Enemy. Nog meer artiesten maken een verschijning op het volledige album, maar ook in de game zelf.

Binnenkort speelbaar

Omdat Metal Hellsinger op 15 september uitkomt, had Level Infinite iets speciaals gepland voor de game op Gamescom 2022. Om de launch van game te vieren, was er een gratis live-concert op donderdag 25 augustus in Hal 6 te zien. Een aantal artiesten die mee hebben gewerkt aan de game gaven een vet optreden weg volledig gratis aan de bezoekers van Gamescom. Ook werd dit concert gelivestreamed en waren wij erbij, kijk hier beneden de volledige live stream terug.

De game viel tevens ook te spelen op Gamescom 2022, zo hebben wij een demo gespeeld die momenteel ook gratis te downloaden valt via Steam. Mocht je de game willen pre-orderen, dan krijg je 48 uur eerder toegang tot het volledige spel!