Preview: Griezelen in Alone in the Dark | Gamescom 2022

Alone in the Dark is wellicht een van de meeste bekende horror franchises en mag zich met trots de grondlegger van het Survival-Horror genre noemen, deze homage heeft grote schoenen om te vullen

Tijdens mijn tijd bij Gamescom heb ik veel games mogen zien, spelen en een kijkje achter de schermen mogen nemen. Eén van de games die het meeste indruk op mij heeft gemaakt was de Alone in the Dark homage die wordt ontwikkeld door Piesces Interactive in Zweden. Piesces werd in 2017 opgekocht door Embracer group en was te zien bij de THQ Nordic booth.

Eén love letter voor de fans

Al gauw werd mij duidelijk gemaakt dat Alone in the Dark geen remake is, alhoewel het onder andere characters, lore en locaties van de originele game bevat is er voor deze vernieuwde versie zoveel toegevoegd dat we niet van een remake kunnen spreken zoals we die gewend zijn. De originele game komt uit 1992 en kon je in ongeveer 4 uur helemaal uitspelen. Anno 2022 is dat erg kort voor een horror game dus Piesces Interactive zag hier de potentie om de game uit te breiden met meer content die verder gaat dan puur een remake. De studio wilt de game ontwikkelen volgens de standaarden die het publiek verwacht, maar daarbij willen ze niet de fans van de originele games vergeten. De game zal daarom vol met easter eggs, connecties en homages naar het origineel zitten.

Terug naar Derceto Manor

Waarschijnlijk als je de tekst “there is a house in new orleans” hoort dan zing je het liedje al automatisch mee in je hoofd. Dit liedje wordt niet alleen gebruikt in de trailer maar staat ook centraal met de gedachtegang van Alone in the Dark aangezien Derceto Manor midden in de moerassen van Louisiana te vinden is. In de originele versie uit 1992 speelde de game zich alleen af binnen de muren van de verlaten psychiatrische inrichting maar in deze homage zul jeje ook rondom het huis begeven. De game transporteert je naar de wilde moerassen van de vorige eeuw, de jaren twintig waar je zowel binnen als buiten de villa op zoek moet gaan naar mysteries, puzzels en geheimen die allemaal betrekking hebben op zowel de omgeving als het hoofdverhaal.

Griezelig verhalend

De grootste verandering die de homage doormaakt is de focus op het verhaal. Waar het origineel vooral een passief verhaal vertelde door middel van teksten in de game krijgt de homage een “cinematic linear narrative”. Om de studio hiermee te ondersteunen is de hulp van Gate21 gevraagd. Gate21 werd eerder dit jaar opgekocht om studios binnen Embracer te ondersteunen bij het maken van “world-class 3D characters”. Piesces en Gata21 slaan de handen ineen om te zorgen dat het verhaal zowel visueel als narratief een indrukkend griezelig gevoel achterlaten die het origineel eer aan doet.

2 Perspectieven

Binnen het verhaal van Alone in the Dark krijg je de keuze om te spelen met 2 personages. Echter heeft deze keer de keuze veel meer invloed op het verhaal, weliswaar zal het verhaal grotendeels hetzelfde zijn maar je beleeft het vanuit ieder zijn perspectief wat ervoor zorgt dat zowel de gameplay als de inzichten beide anders zijn. Het is daarom ook extreem nuttig om de game met beide characters te voltooien aangezien ieder hun eigen pad bewandelen en elkaar op bepaalde momenten in het verhaal weer tegen komen. Het idee achter de connectie tussen de characters wordt beschreven als een “buddy-cop” connectie. De vraag “wat als” staat centraal in deze keuze.

Emily Hartwood en Edward Carnby

De gebeurtenissen van de game ontvouwen zich na dat de vorige eigenaar van Derceto Manor, Jeremy Hartwood zelfmoord pleegt. Emily Hartwoord het nichtje van Jeremy vertrouwd het niet en verwacht dat er meer achter dit verhaal zit. Om dit te onderzoeken reist ze af naar Derceto Manor waar het verhaal rondom de zelfmoord van haar oom zich zal onthullen. Om haar te ondersteunen huurt ze detective Edward Carnby in. Wanneer je speelt als Emily dan zul je snel merken dat ze kwetsbaarder maar sneller is als Edward. Ze kan sneller rennen en zich beter verschuilen. Ook heeft Emily een diepere connectie met het huis, de geschiedenis en Jeremy waardoor het verhaal meer een psychologische mysterie wordt. Kies je ervoor om te spelen als Edward dan verandert het verhaal zich meer in een Noir-Detective game. Als Edward ben je groter, sterker en beter in combat. De developers benadrukte echter dat de combat niet de focus is van Alone in the Dark. Beide characters zijn gewoon mensen en de combat wordt beschreven als “desperate”. Er is nooit genoeg ammo, wapens en je zal slim te werk moeten gaan wil je het overleven.

Bekende namen

Alhoewel combat niet de main focus is van Alone in the Dark zit de game wel boordevol monsters en duistere entiteiten en locaties. De homage lijkt in de juiste handen te liggen. Het verhaal wordt geschreven door Mikael Hedberg die ook de rol als Narrative Director op zich neemt. Hedberg staat onder andere bekend voor zijn werk aan Soma en Amnesia: The Dark Descent.

Een horror game is natuurlijk niks zonder indrukwekkende monsters. Om te zorgen dat de monsters van Alone in the Dark een indrukwekkend griezelig uiterlijk krijgen is er goed gekeken naar de oude pixel figuren en hoe dat deze het beste tot hun recht zouden komen met moderne graphics, om het team hierbij te assisteren is Guy Davis gevraagd om de artwork van de monsters te verzorgen. Guy Davis staat vooral bekend om zijn connectie met Guillermo del Toro en de monsters die hij creëert voor zijn projecten. Het omzetten was echter niet zo makkelijk als het lijkt en veel van de vijanden hebben er meerdere extra aanvallen en ledematen of andere gruwelijke attributen aan overgehouden.

Een prequel demo met een oude bekende

Op de beursvloer heb ik de mogelijkheid gekregen om een prequel demo te spelen. Deze demo is ontwikkeld als een kleine teaser die zich voor de gebeurtenissen van de game afspeelt. In deze teaser speel je als Grace Saunders die oorspronkelijk als een supporting karakter in Alone in the Dark 2 zat. Wat voor rol ze precies in de homage zal spelen is nog niet bekend maar in de kleine teaser die ik speelde kreeg ik als Grace de taak om een brief weg te brengen. Tijdens mijn route kwam ik meerdere ruimtes tegen die veranderde. Ik hoorde vreemde geluiden en kwam in aanraking met een monster. Als Grace kon ik rondlopen en de omgeving inspecteren, brieven lezen en bepaalde voorwerpen oppakken. Wat vooral opviel was dat de game een unieke visuele stijl heeft en erg soepel maar ook langzaam speelt zoals je gewend bent van horror games.

“Encounter strange residents, nightmarish realms, dangerous monsters and ultimately unveil a plot of rising evil,” reads the trailer description. “At the intersection of reality, mystery, and insanity, an adventure waits that will challenge your core beliefs. Who can you trust, what will you believe, and what will you do next?”

Alone in the Dark heeft nog geen releasedatum maar wordt ontwikkeld voor PS5, Xbox Series S|X en PC.