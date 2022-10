Need For Speed: Unbound toont gameplay

Need For Speed scheurt vanaf december opnieuw door de straten. In een gloednieuwe video tonen EA en Criterion ons nieuwe gameplaybeelden met een glimp op het Risk & Reward systeem waar de game gebruik van maakt.

De Laatste Need For Speed titels introduceerde allemaal een eigen uniek element. In Heat moest je in de nacht en overdag racen om verschillende ruileenheden te verdienen. Je had beide nodig om verder te kunnen komen. In Need For Speed Unbound lijkt de focus te liggen op gokken Risico en Beloning. Je kunt een wedje maken. Wed tussen rivalen om extra geld te verdienen. Dat geld hebben we uiteindelijk nodig om de snelste wagens te kopen en ze zo ziek te maken als we willen. Wederom is het een ‘started from the bottom now we here’ scenario voor Need For Speed.

In de beelden krijgen we ook een betere blik op de stijl die EA en Criterion gebruiken voor de race-titel. Een realistische uitstraling met getekende elementen voor effecten en personages. De personages lijken regelrecht uit een tekenfilm te komen, terwijl de rest van de game een duidelijke ‘er op getekend’-stijltje toepast. Je weet wel. Zoals we vroeger snorretjes, brillen, baarden en hoorns tekende op personen op poster. Dit idee, maar dan voor effecten zoals bliksem, rookwolken, draaiende wielen en meer voor de auto’s. Zit jij al een beetje voor te genieten na het zien van deze Need For Speed Unbound gameplay beelden?

Vanaf 2 december 2022 is het zover. Dan Scheurt de arcaderacer jouw op PlayStation 5, Xbox Series X|S of PC.