Xbox Elite 2 controller nu in design lab

De Xbox Elite 2 controller is al een tijdje op de markt. Maar Microsoft heeft deze nu ook toegevoegd aan Xbox Design Lab. Dit betekend dat jij de controller helemaal naar eigen wens kan instellen!

Al een tijd is deze professionele controller van Microsoft te koop voor de Xbox en PC markt. Maar hij is dus nu ook geheel eigen te maken met kleuren. De Xbox Elite 2 controller is vanaf vandaag volledig te configuren in Xbox Design Lab.

Beginnend met een prijs van 140 euro kan jij verschillende kleurencombinaties loslaten op de controller van Microsoft. Je kunt hierbij de behuizing aanpassen, de triggers of vele andere knopjes op de controller. Ook kun je een tekst laten zetten op de controller. Deze wordt dan in de controller gegraveerd.

Volledige pakket

De prijs van 140 euro is echter alleen voor de controller. Wanneer jij het volledige pakket wilt van Microsoft met Paddles op de achterkant, thumbsticks en een carry case waar jij de controller mee kan opladen betaal je nog eens 60 euro. Voor de volledige controller met alle spullen erbij en gegraveerd betaal je dus 210 euro.

Microsoft haar Elite 2 controller die volledig naar jouw smaak kan worden ingericht is via deze link te bestellen! Mocht je nou een gewone controller willen maken kan dit natuurlijk ook!

Ga jij deze nieuwe controller van Microsoft bestellen of laat jij hem aan jou voorbij gaan? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.